Zasiłek pielęgnacyjny 2026 również za wady i choroby oczu

Osoby borykające się z wadami i chorobami oczu mogą ubiegać się w 2026 roku o zasiłek pielęgnacyjny, jeśli spełniają określone w przepisach kryteria. Świadczenie wypłacane jest przez MOPS i może zostać przyznane:

dzieciom i młodzieży do 16. roku życia (z orzeczeniem o niepełnosprawności),

(z orzeczeniem o niepełnosprawności), osobom ze znacznym stopniem niepełnosprawności (powyżej 16. roku życia),

(powyżej 16. roku życia), osobom z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności , jeśli wystąpiła ona przed ukończeniem 21 lat,

, jeśli wystąpiła ona przed ukończeniem 21 lat, seniorom 75+ (w tym przypadku świadczenie przyznawane jest automatycznie (z mocy prawa).

Sama wada wzroku nie wystarczy, żeby otrzymać zasiłek. Liczy się coś innego

Zasiłek pielęgnacyjny wypłacany jest tym, którzy nie są w stanie samodzielnie funkcjonować i co do zasady ma pomóc świadczeniobiorcom w pokryciu kosztów opieki nad nimi. Co ważne – nie istnieje kryterium dochodowe. Oznacza to, że wypłata zasiłku nie jest uzależniona od zarobków świadczeniobiorcy, ani jego stanu majątkowego.

Zaćma, jaskra i retinopatia – kiedy dają szansę na zasiłek pielęgnacyjny

Choć nie ma sztywnej listy chorób gwarantującej przyznanie zasiłku pielęgnacyjnego, można wymienić dolegliwości, które w wielu przypadkach mogą być podstawą do uzyskania świadczenia. Wśród nich wymienić można m.in.:

retinopatię,

jaskrę,

zaćmę.

Osoby rozważające złożenie wniosku w sprawie zasiłku pielęgnacyjnego, powinni mieć świadomość, że sama diagnoza wady wzroku nie wystarczy do otrzymania świadczenia. Dlaczego? Ponieważ o przyznaniu zasiłku nie decyduje posiadanie określonej choroby – nie ma listy schorzeń uprawniających do pobierania tego świadczenia. Kluczowe znaczenie ma ich wpływ na codzienność wnioskodawcy, czyli. tzw. niezdolność do samodzielnej egzystencji. W praktyce oznacza to, że w 2026 roku komisje orzekające będą oceniały przykładowo, czy wnioskodawca potrafi samodzielnie się poruszać, czy może przygotować sobie posiłki oraz zachowanie higieny nie wymaga obecności innych osób.

Komisja sprawdza więcej niż wyniki badań oczu. Na to zwróci uwagę

Lekarz orzecznik może ocenić zdolność poruszania się po zmroku wnioskodawcy albo czy rozpoznaje twarz sąsiadów.

albo czy rozpoznaje twarz sąsiadów. Komisja może ocenić, czy osoba ubiegająca się o świadczenie jest w stanie przeczytać samodzielnie etykiety na produktach w sklepie lub dawkować leki zgodnie z ulotką.

Jak zdobyć zasiłek pielęgnacyjny za wady wzroku krok po kroku i nie popełnić błędu

Zgromadzenie dokumentacji medycznej potwierdzającej schorzenie . Uwaga: zaświadczenie o stanie zdrowia od lekarza ważne jest jedynie 30 dni od dnia jego wystawienia.

. Uwaga: zaświadczenie o stanie zdrowia od lekarza ważne jest jedynie 30 dni od dnia jego wystawienia. Wniosek do w Powiatowym Zespole ds. Orzekania o Niepełnosprawności . Kluczowe znaczenie odgrywa posiadanie orzeczenia o niepełnosprawności. W przypadku decyzji odmownej, można się od niej odwołać w terminie 14 dni od dnia jej wydania.

. Kluczowe znaczenie odgrywa posiadanie orzeczenia o niepełnosprawności. W przypadku decyzji odmownej, można się od niej odwołać w terminie 14 dni od dnia jej wydania. Wniosek do MOPS/GOPS. Po otrzymaniu orzeczenia o niepełnosprawności można złożyć wniosek o wypłatę zasiłku we właściwym miejscowo urzędzie gminy lub przez internetowy portal Emp@tia.

Ile naprawdę wynosi zasiłek pielęgnacyjny w 2026 roku?

Wysokość zasiłku pielęgnacyjnego wynosi 215,84 zł miesięcznie. Kwota ta nie jest waloryzowana corocznie.

Przez co MOPS odrzuca wnioski: Najczęstsze błędy wnioskujących o świadczenie

Pobieranie dodatku pielęgnacyjnego (nie można łączyć tych świadczeń).

Przebywanie w placówce zapewniającej całodobowe i bezpłatne utrzymanie.

Członek rodziny pobiera na wnioskodawcę podobne świadczenie za granicą.

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz.U.2025.1208 t.j.)

Ustawa z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz.U.2025.1749 t.j)

Ustawa z dnia 7 lipca 2023 r. o świadczeniu wspierającym (Dz.U.2023.1429)