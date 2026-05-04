Alarm dla rekruterów: obce służby infiltrują organizacje przez fałszywych pracowników. Jest ostrzeżenie Ministerstwa Cyfryzacji wraz z instrukcją postępowania

Brzmi jak scenariusz thrillera, ale to nie żart: obce służby naprawdę infiltrują polskie firmy, podszywając się pod kandydatów do pracy. Pełnomocnik Rządu ds. Cyberbezpieczeństwa wydał pilną rekomendację dla działów HR - nie tylko dla sektora publicznego. Takie czasy, że teraz już każdy rekruter powinien rozpoznać szpiega i wiedzieć, na co uważać w rekrutacji online. Stawka to bezpieczeństwo.
Oficjalne rządowe ostrzeżenie: wrogie państwa atakują przez działy HR i rekrutacje pracowników
Pełnomocnik Rządu do Spraw Cyberbezpieczeństwa Krzysztof Gawkowski wydał 28 kwietnia 2026 r. pilną rekomendację dla wszystkich podmiotów Krajowego Systemu Cyberbezpieczeństwa. Dokument ostrzega przed nowym typem zagrożenia: zaawansowane grupy hakerskie próbują infiltrować polskie organizacje, podszywając się pod zwykłych kandydatów do pracy.
To nie science fiction, ale rzeczywistość. Firmy i instytucje publiczne stały się celem wyrafinowanych ataków socjotechnicznych, za którymi stoją służby wrogich państw. Docelową grupą narażoną na atak są podmioty z KSC, ale również inne przedsiębiorstwa nie mogą czuć się bezpiecznie.
Grupy APT w roli fałszywych kandydatów do pracy – nowa strategia cyberprzestępców na infiltrację
Grupy APT (Advanced Persistent Threat) to zaawansowane zespoły hakerskie, specjalizujące się w długofalowych cyberatakach, często powiązane ze służbami specjalnymi obcych państw. Dotychczas działały głównie przez phishing czy exploity – teraz zmieniły taktykę.
Jak wskazuje rekomendacja rządowa, grupy te zaczęły "na szerszą skalę stosować metody związane z próbą przeniknięcia do podmiotu osoby rekrutującej się jako pracownik". W praktyce oznacza to, że na rozmowę kwalifikacyjną może zgłosić się profesjonalny szpieg, którego celem jest dostęp do systemów IT i kradzież wrażliwych danych. Przeniknięcie takiej osoby do struktur organizacji "wiąże się ze szczególnym zagrożeniem dla bezpieczeństwa państwa oraz samego zaatakowanego podmiotu" – ostrzega dokument.
Rozmowa kwalifikacyjna to teraz pole bitwy w wojnie hybrydowej – na co zwracać uwagę?
Pełnomocnik wydał szczegółowe zalecenia dla działów HR. Pierwsza linia obrony to proces rekrutacyjny. Rekomendacja wskazuje konkretne czerwone flagi i sposoby zapobiegania. Jak to zrobić?
- Prowadzić rozmowy wyłącznie z włączoną kamerą. Rekruterzy muszą zwracać uwagę na nienaturalne pauzy, opóźnienia i nagłe wyciszenia mikrofonu w momentach, gdy kandydat powinien odpowiadać. To może oznaczać, że osoba po drugiej stronie ekranu korzysta z promptera lub otrzymuje instrukcje od kogoś z zewnątrz.
- Weryfikować historię zatrudnienia bezpośrednio u poprzednich pracodawców – nie wystarczy CV ani profil LinkedIn, które mogą być sfałszowane lub przejęte.
- Przy rolach o podwyższonym ryzyku, takich jak administratorzy IT, analitycy bezpieczeństwa czy programiści z dostępem do wrażliwych systemów, zaleca się weryfikację tożsamości na żywo – osobiście lub z wykorzystaniem zaawansowanych metod biometrycznych.
Pierwsze tygodnie pracy nowej osoby – to dosłownie okres próbny dla obu stron. Jak sprawdzić, czy to atak socjotechniczny (tzw. APT)?
Nawet jeśli kandydat przeszedł rekrutację, czujność nie może osłabnąć. Rekomendacja wskazuje na kluczowy okres: pierwsze tygodnie pracy. Co zwłaszcza wtedy robić i na co zwrócić szczególną uwagę? Poradnik zaleca, aby:
- Poprosić nowego pracownika o odczytanie numeru seryjnego urządzenia, z którego korzysta – to prosty sposób na potwierdzenie, że faktycznie ma fizyczny dostęp do sprzętu, a nie pracuje zdalnie z ukrytej lokalizacji.
- Monitorować aktywność pod kątem nietypowych godzin pracy. Jeśli pracownik loguje się w nocy lub w weekendy, to sygnał ostrzegawczy.
- Kluczowa zasada: nadawać uprawnienia stopniowo (least privilege) i uważnie obserwować próby eskalacji uprawnień. Nowy pracownik nie powinien od razu mieć dostępu do wszystkich systemów.
Fałszywe spotkania wideo – nowa broń szpiegów. Naprawdę trzeba zadbać o cyberbezpieczeństwo
Ataki nie ograniczają się do rekrutacji. Grupy APT wykorzystują również spotkania wideo do infekowania systemów. Trzeba uważać na spotkaniach online. Na co?
- Weryfikować domeny linków do spotkań. Prawidłowe adresy do najpopularniejszych komunikatorów to zoom.us i teams.microsoft.com. Każda inna domena – np. teamslivc[.]com, ms-meet[.]xyz, micrusoft[.]us – to sygnał alarmowy.
- Jeśli podczas spotkania wystąpią "problemy z dźwiękiem", a rozmówca proponuje "aktualizację" wymagającą pobrania pliku lub wklejenia komendy w terminalu – natychmiast przerwać połączenie. To klasyczna pułapka.
- Atakujący mogą kontaktować się z przejętych kont osób, które ofiara zna. Sam fakt, że wiadomość pochodzi od znajomego, nie gwarantuje bezpieczeństwa.
Konferencje branżowe jako pole rekrutacji dla APT - to wcale nie film szpiegowski, ale nowa rzeczywistość
Rekomendacja ostrzega również przed zagrożeniami podczas konferencji i eventów branżowych:
- Kontakty nawiązane osobiście nie są automatycznie wiarygodne. Należy weryfikować firmy i osoby proponujące współpracę techniczną lub integrację z systemami.
- Nie otwierać projektów z nieznanych repozytoriów, nie instalować aplikacji dystrybuowanych poza oficjalnymi kanałami, nawet jeśli prosi o to "partner biznesowy" poznany na prestiżowej konferencji.
- Atakujący budują wiarygodność przez formalne procedury – dokonują wpłat, przechodzą onboarding, by uśpić czujność. Dlatego trzeba stosować zasadę minimalnych uprawnień również wobec kontrahentów.
Programiści i badacze bezpieczeństwa są szczególnie w grupie ryzyka
Dokument rządowy zwraca uwagę na szczególnie narażoną grupę: pracowników technicznych, programistów, analityków bezpieczeństwa i badaczy.
- Oferty pracy mogą być generowane przez AI na podstawie ich publikacji i aktywności online – to spersonalizowane kampanie rekrutacyjne, które są w rzeczywistości pułapkami.
- Traktować z ostrożnością niezamówione oferty, jeśli pochodzą z darmowych skrzynek email, odwołują się do firm niemożliwych do zweryfikowania lub kierują na strony zarejestrowane w ostatnich dniach.
- Przy analizie nieznanych projektów i narzędzi od osób spoza organizacji stosować izolowane środowiska – nigdy nie uruchamiać nieznanego kodu na produkcyjnych systemach.
Co zrobić po wykryciu infiltracji – procedura alarmowa według Ministerstwa Cyfryzacji
W przypadku podejrzenia incydentu rekomendacja nakazuje błyskawiczną reakcję:
- Niezwłocznie zablokować konto i dostęp do wszystkich systemów.
- Przeprowadzić szczegółową analizę: historia logowań, używane narzędzia, ostatnie działania na repozytoriach i w systemach.
- Skontaktować się z właściwym CSIRT – CISRT NASK, CSIRT GOV, CSIRT MON lub sektorowym zespołem reagowania na incydenty – aby skonsultować sytuację i zlecić profesjonalną analizę.
Współpraca międzyinstytucjonalna w odpowiedzi na nowe zagrożenie
Rekomendacja powstała we współpracy Ministerstwa Cyfryzacji, CSIRT KNF oraz CSIRT NASK. Jak podaje rekomendacja, szersze informacje dostępne są w raporcie CSIRT KNF pt. "Socjotechnika grup APT w procesach rekrutacyjnych i relacjach biznesowych".
Rekomendacja ma podstawę prawną, więc sprawa jest poważna - nie jest to tylko kolejny prasowy komunikat. Wydana została na podstawie art. 67a ustawy o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa i jest skierowany do wszystkich podmiotów KSC, ale jej zalecenia powinny wdrożyć również firmy prywatne – zwłaszcza te zatrudniające specjalistów IT i przetwarzające wrażliwe dane.
W dobie hybrydowej pracy i zdalnych rekrutacji działy HR stały się nieoczekiwaną linią frontu w wojnie cybernetycznej. Czujność rekruterów może zdecydować o bezpieczeństwie całej organizacji.
Źródło: Ministerstwo Cyfryzacji
