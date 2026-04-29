Nowe limity w systemie SENT już za dwa tygodnie

Wiceminister finansów Zbigniew Stawicki powiedział w środę w Sejmie, że planowane jest złagodzenie zasad stosowania systemu SENT dla transportu odzieży i obuwia. Dodał, że nowe regulacje powinny wejść w życie w ciągu tygodnia–dwóch. Zdaniem Rady Przedsiębiorców proponowane rozwiązania są niewystarczające.

W środę w Sejmie wiceminister finansów i wiceszef Krajowej Administracji Skarbowej Zbigniew Stawicki odpowiadał na pytanie posłów, dotyczące objęcia systemem SENT odzieży i obuwia. Od 17 marca bowiem przedsiębiorcy muszą zgłaszać do systemu SENT transport odzieży i obuwia, jeśli przewożonych jest więcej niż 10 kg odzieży i 20 sztuk towaru (np. butów).

Walka z szarą strefą i „pustymi fakturami”

Objęcie sektora systemem SENT uznaliśmy za konieczne, samymi kontrolami nie jesteśmy w stanie zwalczyć czy ograniczyć patologii w tym sektorze – mówił Stawicki. – Udział szarej strefy w handlu odzieżą i obuwiem oceniamy na od 10 do 20 proc. rynku – dodał.

Wiceminister powiedział, że w branży tej wykrywanych jest najwięcej pustych faktur. Dodał, że w trakcie jednej z ostatnich kontroli służby skarbowe wykryły puste faktury na 200 mln zł. Ministerstwo monitoruje sytuację po pierwszym okresie funkcjonowania przepisów i zdecydowało o ich ułatwieniu dla przedsiębiorców.

Szczegóły liberalizacji: 300 kg i 50 km

Wyjaśnił, że liberalizacja przepisów została przygotowana na podstawie analizy warunków działalności najdrobniejszych przedsiębiorców, zwłaszcza tych, którzy handlują na bazarach i targowiskach.

Proponujemy liberalizację, polegającą na zwiększeniu masy przewożonych towarów do 300 kg lub 300 sztuk obuwia, przy przewozie na odległość 50 km – powiedział wiceminister. Przygotowywane przepisy mają również zwolnić z obowiązku zgłaszania przewozów dla jednoosobowych działalności gospodarczych.

Krytyka Rady Przedsiębiorców: „Rozwiązania niewystarczające”

Organizacja Pracodawców Rada Przedsiębiorców w piśmie do ministra Andrzeja Domańskiego oceniła, że zmiany to „jedynie częściowa i niewystarczająca odpowiedź na realne problemy”. Zwrócono uwagę, że limit 50 km nie uwzględnia specyfiki handlu mobilnego, a opieranie się na kilogramach zamiast na sztukach jest nieżyciowe.

„Za najbardziej racjonalne i efektywne rozwiązanie uznajemy: ograniczenie stosowania systemu SENT do importu oraz pierwszego wprowadzenia towaru do obrotu, wyłączenie z jego zakresu handlu detalicznego i hurtowego, transportów wewnętrznych oraz operacji logistycznych niewiążących się ze zmianą właściciela towaru” - wskazała organizacja.

Rada postuluje również, aby wyłączenia objęły nie tylko osoby fizyczne, ale także spółki osobowe, by uniknąć nierównego traktowania podmiotów prowadzących identyczną działalność. (PAP)