Przegląd kominiarski 2026 - co ile trzeba wykonać? Ile kosztuje przegląd kominiarski w domu jednorodzinnym?

Obowiązkowy przegląd kominiarski 2026

Każdy właściciel domu jednorodzinnego i zarządca budynku ma ustawowy obowiązek wykonywania przeglądu przewodów kominowych, dymowych, spalinowych i wentylacyjnych. Wynika to z Ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane art. 62. Zlekceważenie tego obowiązku może skończyć się mandatem, a w razie kontroli nadzoru budowlanego, jeszcze wyższymi karami. Brak regularnych kontroli to nie tylko kwestia formalna. Niewyczyszczony lub uszkodzony komin to ryzyko zatrucia czadem czy pożaru sadzy w kominie.

Według przepisów Prawa budowlanego, dopilnowanie obowiązku przeglądu kominiarskiego ciąży na właścicielach, zarządcach budynków lub administratorach.

Kominiarze sprawdzają następujące rodzaje przewodów: dymowe, spalinowe, wentylacyjne. Taki podział wynika z Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, § 140.

Przegląd kominiarski 2026 - co ile trzeba wykonać?

Przegląd kominiarski, czyli pełny przegląd techniczny przewodów kominowych, jest obowiązkowy i trzeba go wykonywać raz w roku - niezależnie od rodzaju paliwa.

Czyszczenie przewodów kominowych powinno się wykonywać:

4 razy w roku przy opalaniu paliwem stałym np. węglem, drewnem,

2 razy w roku przy opalaniu gazem płynnym i olejem opałowym,

1 raz w roku przy gazie ziemnym.

1 raz w roku – kontrola przewodów wentylacyjnych.

Kto wykonuje przegląd kominiarski?

Przegląd musi przeprowadzić osoba z uprawnieniami kominiarskimi (mistrz kominiarski) albo osoba z uprawnieniami konstrukcyjnymi do prowadzenia robót. Aby sprawdzić uprawnienia należy wejść na stronę zone.gunb.gov.pl/pl/sprawdz-osobe-uprawniona i wpisać dane kominiarza.

Trzeba wiedzieć, że od września 2023 roku obowiązuje system e-protokołów, czyli kominiarz wprowadza protokół z przeglądu bezpośrednio do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB). Dzięki temu urzędy mogą łatwo sprawdzić, czy w danym budynku wykonano obowiązkowy przegląd.

Jak sprawdzić, czy przegląd kominiarski był wykonany?

Status przeglądu kominiarskiego można sprawdzić w systemie CEEB, do którego dostęp mają również urzędy i nadzór budowlany. Jak to zrobić?

Wchodzimy na stronę ceeb.gov.pl i klikamy zaloguj się.

Logujemy się Profilem Zaufanym, poprzez e-Dowód, bankowość elektroniczną lub przez aplikację mObywatel.

Po zalogowaniu wybieramy swój budynek z listy (jeśli jest zgłoszony do CEEB) i możesz sprawdzić czy kominiarz wprowadził e- protokół.

Właściciel budynku może również poprosić kominiarza o wydrukowanie lub przesłanie potwierdzenia wprowadzenia protokołu podczas przeglądu.

Ile kosztuje przegląd kominiarski w 2026 roku?

Ceny czyszczenia komina mogą być różne, gdyż zależą od regionu, stanu komina, rodzaju paliwa, liczby kondygnacji i zakresu prac. Poniżej orientacyjne stawki za przegląd kominiarski:

Kompleksowy coroczny przegląd + czyszczenie + sprawdzenie szczelności instalacji gazowej - 250–500 zł (dom jednorodzinny).

(dom jednorodzinny). Sama kontrola przewodów kominowych + sprawdzenie szczelności - 250–350 zł.

Roczna kontrola przewodów kominowych/instalacji gazowej w pojedynczym lokalu - 150–300 zł.

Udrożnienie zatkanego przewodu kominowego - 300–800 zł.

Czyszczenie komina (sadzy) – stawka za 1 metr bieżący - 70–100 zł / m.b.

W praktyce im więcej prac do wykonania, np. frezowanie, inspekcja kamerą, naprawy, tym wyższa cena końcowa. Ceny są najwyższe w dużych miastach, tj. Warszawa, Kraków, Trójmiasto, Wrocław - 400-500 zł za kompleksowy przegląd, na prowincji - 200-300 zł. Cena e-protokołu jest wliczona w cenę przeglądu.

Kto i kiedy wykonuje kontrolę przeglądu kominiarskiego?

To czy nieruchomość ma aktualny okresowy przegląd kominiarski może sprawdzić Nadzór budowlany, albo straż miejska. Kontrole takie często odbywają się po zgłoszeniu sąsiadów jeśli z komina się "kopci". Jest też zawsze wykonywana po interwencji straży pożarnej. W niektórych gminach inspektorzy sprawdzają, czy mieszkańcy nie palą niedozwolonymi paliwami i czy komin oraz instalacja są sprawne.

Ważne: Po pożarze firma ubezpieczeniowa zawsze żąda protokołu z przeglądu kominowego. Brak wpisu w CEEB, to ryzyko odmowy wypłaty odszkodowania.