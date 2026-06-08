Prezes BFG: system bankowy w Polsce jest bezpieczny, zagrożenia są monitorowane

– System bankowy wygląda na bardzo bezpieczny – ocenił Maciej Szczęsny.

Jak komentował, kapitały i płynność finansowa nie rodzą obaw ze strony Bankowego Funduszu Gwarancyjnego.

Geopolityka i inne rodzaje ryzyka

Według Macieja Szczęsnego ryzyka geopolityczne i cybernetyczne należą do istotnych zagrożeń, niemniej jednak są stale i na bieżąco monitorowane. Zauważył, że na przestrzeni czasu ryzyka działalności bankowej niewiele się zmieniają.

– To bardziej kwestia natężenia w danym momencie różnego typu ryzyk – podkreślił prezes BFG.

Jego zdaniem ryzyka geopolityczne i cybernetyczne dotyczą przede wszystkim infrastruktury fizycznej, ale nie można zapominać, że sektor finansowy mierzy się także z ryzykiem prawnym czy cyklu gospodarczego oraz ryzykiem kredytowym.

– Dzisiaj są one na bardzo niskim poziomie, ale musimy to monitorować i być gotowi na moment, kiedy ten korzystny trend się odwróci – dodał Maciej Szczęsny.

Przypomniał, że BFG pełni rolę zarówno gwaranta depozytów (do 100 tys. euro w polskich złotych dla wszystkich deponentów banków i SKOK-ów), jak również od 2016 roku jest organem przymusowej restrukturyzacji banków.

– W Polsce przeprowadziliśmy już cztery takie procesy, dzięki którym zapobiegliśmy dużo głębszym kryzysom – podkreślił prezes Bankowego Funduszu Gwarancyjnego. – Takie połączenie dwóch ról bardzo dobrze się sprawdza. Jest to rozwiązanie optymalne z perspektywy zarządzania stabilnością sektora finansowego – stwierdził Maciej Szczęsny zaznaczając, że BFG ma wszelkie narzędzia, żeby zapewnić wszystkim deponentom w Polsce bezpieczeństwo ich środków.

Bankowy Fundusz Gwarancyjny w dniach 11-12 maja był gospodarzem spotkania ResCo – komitetu ds. przymusowej restrukturyzacji działającego w ramach Europejskiego Urzędu Nadzoru Bankowego (EBA), które odbyło się w Warszawie.

Dobre wyniki finansowe BFG

Pytany o narzekania banków na wysokość składek na rzecz BFG, Maciej Szczęsny ocenił, że nie są one największym wyzwaniem, z jakim mierzy się sektor. Stwierdził jednocześnie, że są naturalne oraz zrozumiałe.

– Staramy się, by te składki były jak najmniej uciążliwe. W ostatnich latach Bankowy Fundusz Gwarancyjny ma bardzo dobre wyniki finansowe i dzięki temu jesteśmy w stanie ograniczyć pobór składek – powiedział prezes BFG, podkreślając jednocześnie, że są one niezbędne dla sprawnego funkcjonowania oraz bezpieczeństwa finansowego w Polsce.

Na początku roku Rada Bankowego Funduszu Gwarancyjnego określiła łączną kwotę składek na fundusze bankowe BFG w 2026 r. na 2 725 mln zł. Oznacza to wzrost obciążenia sektora w stosunku do 2025 r. o 19 mln zł (0,7 proc.). Zysk wypracowywany przez BFG w 2025 r. sięgnął blisko 1 385 mln zł.

Jaka przyszłość czeka Europejską Unię Bankową? Czy potrzebna jest w Polsce debata na temat przystąpienia naszego kraju do strefy euro? Jak nowe platformy płatnicze zmieniają rynek finansowy w Polsce? Czy i u nas dojdzie do tokenizacji depozytów?

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