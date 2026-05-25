W wyścigu AI liczy się tempo podejmowania decyzji

Wydarzenie odbyło się 19 maja w Warszawie. Jego głównym celem była dyskusja i przekazanie użytecznych informacji na temat tego, jak szybciej budować przewagę konkurencyjną, zwiększać efektywność i uwalniać biznesową wartość w całej organizacji.

Ewa Jodłowska, prezeska IFS w Europie Wschodniej, otwierając IFS Connect EE wskazała na rosnącą skalę wyzwań związanych z transformacją cyfrową i zmianę podejścia przedsiębiorstw do nowych technologii. Jak zauważyła, przedsiębiorcy szukają sposobów na skuteczne i bezpieczne wdrażanie rozwiązań opartych na AI.

– Dzisiaj nie rozmawiamy już o tym, czy warto się transformować, ale jak zrobić to szybko, sprawnie, a przede wszystkim bezpiecznie – mówiła.

Zwracała jednocześnie uwagę, że sztuczna inteligencja powinna być traktowana nie jako chwilowy trend, lecz praktyczne narzędzie wspierające zarządzanie, podejmowanie decyzji i rozwój organizacji. Jak zaznaczyła, rynek przechodzi dziś od etapu eksperymentów do realnych wdrożeń, a kluczowe staje się nie tylko samo wdrożenie technologii, ale również właściwe przygotowanie organizacji i mierzenie efektów biznesowych.

Industrial AI ułatwia transformację

IFS rozwija rozwiązania według koncepcji „Industrial AI”, sztucznej inteligencji osadzonej bezpośrednio w procesach przemysłowych i operacyjnych przedsiębiorstw. Są one integrowane z platformą IFS Cloud i mają wspierać firmy w zarządzaniu kluczowymi obszarami działalności – od utrzymania ruchu i zarządzania aktywami, po produkcję, logistykę i obsługę klientów. W praktyce technologia wykorzystywana jest m.in. do przewidywania awarii, optymalizacji harmonogramów produkcyjnych i łańcuchów dostaw, wspierania serwisu terenowego czy automatyzacji procesów decyzyjnych. Ważnym elementem strategii są rozwiązania Nexus Black, projektowane z myślą o szybkim wdrażaniu AI do konkretnych problemów biznesowych, a także Digital Workers – cyfrowi agenci wspierający codzienną pracę i automatyzujący wybrane zadania operacyjne. Firma przedstawia te rozwiązania nie jako autonomiczne narzędzia AI, lecz jako technologie osadzone bezpośrednio w procesach biznesowych przedsiębiorstw. Wszystkie innowacje związane w praktycznymi wdrożeniami tych rozwiązań, zostały szczegółowo przedstawione na głównej konferencyjnej scenie.

Sztuczna inteligencja ma przyspieszać biznes

Podczas fireside chatu „From Unlocked to Accelerated”, o praktycznym wykorzystaniu sztucznej inteligencji w przemyśle rozmawiali Mathieu Daudigny, Managing Director Europe Central IFS oraz Grzegorz Gola, Sales and Development Director IFS EE. Rozmowa koncentrowała się na tym, jak technologia może realnie przyspieszać procesy biznesowe i zwiększać efektywność organizacji.

Jednym z głównych tematów była rosnąca presja szybkości działania. Jak podkreślał Mathieu Daudigny, przewagę zdobywają dziś nie firmy posiadające najwięcej technologii, lecz te, które potrafią szybciej podejmować decyzje i reagować na zmiany. W jego ocenie szybkość oznacza jednak coś więcej niż tylko sprawniejsze wykonywanie procesów – to zdolność przewidywania problemów i działania zanim wpłyną one na działalność firmy czy doświadczenia klientów.

Istotną część rozmowy poświęcono oddzieleniu rzeczywistych zastosowań AI od – jak określano – narastającego „technologicznego szumu”. Daudigny podkreślał, że IFS nie zaczyna od samej technologii, lecz od problemów klientów. Jak zaznaczał, firma od dekad działa w sektorach wymagających niezawodności i ciągłości działania, dlatego rozwija rozwiązania osadzone bezpośrednio w procesach biznesowych, a nie abstrakcyjne modele AI.

Przedstawiono również ekosystem IFS.ai, którego podstawę stanowi IFS Cloud wspierający kluczowe procesy organizacyjne. Uzupełniają go Nexus Black, odpowiedzialny za szybkie wdrażanie rozwiązań odpowiadających na konkretne potrzeby biznesowe, oraz IFS Loops Digital Workers, cyfrowi pracownicy realizujący zadania zgodnie z zasadami organizacji. Jak podkreślano, wdrożenia mają przynosić mierzalne efekty – od milionowych oszczędności w predykcyjnym utrzymaniu ruchu po wzrost efektywności operacyjnej i automatyzację procesów.

W rozmowie pojawił się również temat wpływu AI na rynek pracy. Mathieu Daudigny odrzucał scenariusz zastępowania ludzi przez agentów AI, wskazując, że ich rolą jest przede wszystkim przejmowanie powtarzalnych zadań i zwiększanie produktywności pracowników. Jak zaznaczał, technologia ma pozwalać ludziom koncentrować się na działaniach o większej wartości, a jednocześnie przyspieszać rozwój kompetencji nowych pracowników.

Współpraca z Microsoftem i użyteczne narzędzia

Podczas sesji „Akceleracja transformacji biznesowej przy wykorzystaniu rozwiązań chmurowych i AI” o współpracy z IFS opowiadał Karol Wituszyński, Azure Cloud Sales Lead w Microsoft Polska, podkreślając, że partnerstwo obu firm ma wspierać przedsiębiorstwa w przyspieszaniu transformacji cyfrowej poprzez połączenie rozwiązań biznesowych IFS z infrastrukturą chmurową i technologiami AI Microsoft. Jak zaznaczał, firmy oczekują dziś nie tylko automatyzacji procesów i zaawansowanej analityki wspieranej sztuczną inteligencją, ale również bezpieczeństwa projektowanego od podstaw. W jego ocenie wspólne rozwiązania mają pozwolić organizacjom szybciej wdrażać innowacje, przebudowywać procesy biznesowe i rozwijać własne narzędzia oraz agentów AI dostosowanych do specyfiki działalności.

O tym z kolei, jak IFS przekuwa koncepcję Industrial AI w konkretne rozwiązania biznesowe, mówili Arkadiusz Pierchała i Sławomir Francis, Principal Solution Architects w IFS, wskazując trzy filary tego podejścia: IFS Cloud, IFS Loops i Nexus Black. Jak podkreślali, sztuczna inteligencja nie może funkcjonować obok procesów biznesowych – musi zostać osadzona bezpośrednio w codziennych operacjach i odpowiadać na konkretne problemy organizacji. To właśnie IFS Cloud stanowi środowisko, w którym AI staje się integralnym elementem procesów operacyjnych, pozwalając automatyzować działania i wspierać użytkowników w podejmowaniu decyzji. Z kolei IFS Loops odpowiada za mechanizm ciągłego uczenia się systemów poprzez wykorzystanie danych historycznych, kontekstu operacyjnego i informacji zwrotnych, dzięki czemu rozwiązania mogą stale zwiększać swoją skuteczność.

Trzecim elementem jest Nexus Black, oparty na AI bezpośrednio w środowisku klientów i wykorzystujący rzeczywiste dane z procesów operacyjnych. Efektem są rozwiązania przynoszące konkretne rezultaty – od narzędzi skracających przygotowanie skomplikowanych ofert projektowych z dziesiątek iteracji do kilku minut, po systemy pomagające zachować wiedzę ekspertów i wspierać młodszych pracowników w diagnozowaniu problemów operacyjnych. Jak zaznaczali przedstawiciele IFS, przewagę zyskają te organizacje, które będą wdrażać AI precyzyjnie tam, gdzie technologia rozwiązuje rzeczywiste problemy biznesowe.

Praktyka cyfrowych wdrożeń

Podczas IFS Connect EE rozmawiano również o praktycznych przykładach wdrożeń. Debata „Dwie ścieżki, jeden system” poświęcona została doświadczeniom związanym z transformacją cyfrową i wdrażaniem systemów biznesowych w dwóch odmiennych modelach organizacyjnych. W dyskusji udział wzięli Joanna Sztefko, dyrektor ds. cyfryzacji, zarządzania projektami i administracji w Wawel SA, Marek Jażdżewski, IT Director w NFM Group, oraz moderujący rozmowę Grzegorz Musiał, wiceprezes InfoConsulting, firmy wspierającej wdrożenie rozwiązań w obu przedsiębiorstwach. Uczestnicy zgodnie podkreślali, że niezależnie od tego, czy organizacja realizuje nowe wdrożenie, czy rozwija system wraz z międzynarodową ekspansją i przejęciami, projekt bardzo szybko przestaje być przedsięwzięciem technologicznym. Jak definiował Marek Jażdżewski, chodzi o transformację cyfrowo-organizacyjną. W centrum uwagi znalazły się kwestie zarządzania zmianą, jakości danych i budowania wspólnego języka organizacji – obszary, które mają później decydować również o skutecznym wykorzystaniu automatyzacji i rozwiązań AI.

Różne sektory rynku i nagrody

Drugą część programu konferencji podzielono na trzy ścieżki, które koncentrowały się na odrębnych sektorach rynku – produkcji, energetyce, usługach komunalnych i zasobach oraz inżynierii, budownictwie i infrastrukturze. Do każdej ze ścieżek zaproszono przedstawicieli biznesu, którzy dzielili się z widzami własnym doświadczeniami w praktycznym wdrażaniu AI.

Konferencja była też okazją do wręczenia nagród IFS Business Transformation Awards 2026. Wyróżniono firmy za skuteczne wykorzystanie technologii i realizację projektów transformacyjnych. Tytuł Business Transformation Leader trafił do SIG, nagrodę Innovative Business otrzymał Debon, wyróżnienie za Implementation Excellence przyznano firmie Wawel, natomiast tytuł Reference Client of the Year zdobyła Mlekovita. Nagrody wręczyli Mathieu Daudigny oraz Ewa Jodłowska.

Krzysztof Ratnicyn