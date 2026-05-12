Tyle warta jest cała polska gospodarka. Zbliżamy się do kolejnej granicy

GUS podał dane dotyczące PKB za rok 2025. Polska gospodarka zbliża się do kolejnej granicy
Aleksandra Gruszczyńska
dzisiaj, 10:31

Najnowsze dane Głównego Urzędu Statystycznego dotyczące wartości produktu krajowego brutto napawają optymizmem. Według wstępnych danych GUS PKB za 2025 rok dobija do kolejnej bilionowej granicy.

Polska gospodarka rośnie w siłę. Wskazują na to pierwsze wyliczenia GUS dotyczącego PKB za 2025 rok. Wstępne dane pokazują, że PKB wzrosło o 3,6 proc. w porównaniu z 2024 rokiem.

"Na podstawie art. 5 ustawy z dnia 26 października 2000 r. o sposobie obliczania wartości rocznego produktu krajowego brutto (Dz. U. z 2021 r. poz. 151) ogłasza się, że według pierwszego szacunku wartość produktu krajowego brutto w 2025 r. wyniosła 3 bln 912,7 mld zł" - podał GUS w komunikacie. To oznacza, że wartość polskiej gospodarki dobija do 4 bln zł.

Sięgając do danych GUS sprzed roku, widać, że w ciągu dwunastu miesięcy nasza gospodarka urosła o prawie 300 mld zł. W 2024 roku jej wartość sięgała 3 bln 641,2 mld zł.

