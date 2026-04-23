TSUE odpowiedział na pytania prejudycjalne Sądu Rejonowego we Włodawie, dotyczące wykładni przepisów dyrektywy w sprawie umów o kredyt konsumencki oraz ochrony przed nieuczciwymi warunkami w umowach. Konsument, którego dotyczy spór, chce spłacić kredyt bez odsetek i innych opłat, podnosząc, że baza do ich naliczania była sztucznie zawyżona.

Czym jest „całkowita kwota kredytu”?

Polski sąd zapytał TSUE o to, czy bank może naliczać odsetki od kwot, które nigdy nie trafiły do kieszeni klienta, a jedynie pokrywały koszty okołokredytowe. Trybunał w Luksemburgu kategorycznie uznał, że naliczanie odsetek od dodatkowych kosztów jest sprzeczne z unijnym prawem.

Według Trybunału:

„Całkowita kwota kredytu” nie może obejmować żadnych kwot przeznaczonych na koszty ubezpieczenia czy inne opłaty.

Bank nie może stosować umownej stopy oprocentowania do kwot, które nie zostały faktycznie wypłacone konsumentowi.

Banki mają alternatywę, ale muszą grać uczciwie

Trybunał zaznaczył jednocześnie, że fakt wykluczenia kosztów dodatkowych z bazy naliczania odsetek nie oznacza, że banki nie mogą ich nakładać. Kredytodawca może zrekompensować sobie te koszty na przykład poprzez proporcjonalnie wyższe oprocentowanie kapitału, jednak musi to robić w sposób jasny i przejrzysty dla klienta.

Konsument musi być precyzyjnie poinformowany, od jakiej kwoty faktycznie liczone są odsetki. Wyrok ten otwiera drogę do podważania tysięcy umów kredytowych, w których banki „kredytowały” koszty ubezpieczenia lub prowizji, a następnie naliczały od nich dodatkowe odsetki przez lata trwania umowy.