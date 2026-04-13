Dobra wiadomość dla kierowców. Niższa akcyza na benzynę i diesel zostaje dłużej

MF: niższa akcyza na benzyny i olej napędowy przedłużona do końca kwietnia br.Shutterstock
oprac. Łukasz Dobrzyński
wczoraj, 15:48
aktualizacja wczoraj, 16:12

Niższa akcyza na benzyny i olej napędowy będzie obowiązywać do końca kwietnia - poinformował resort finansów. Rozporządzenie w tej sprawie opublikowano w poniedziałek w Dzienniku Ustaw.

Zgodnie z wcześniejszym rozporządzeniem obniżona stawka akcyzy miała obowiązywać do 15 kwietnia. Akcyza została obniżona do 29 gr za litr benzyny i 28 gr za litr oleju napędowego, czyli do najniższego poziomu dopuszczonego przez Unię Europejską.

„Przedłużenie zostało dokonane w związku z utrzymującą się niestabilną sytuacją na rynkach paliw, spowodowaną konfliktem na Bliskim Wschodzie” - podało Ministerstwo Finansów w komunikacie.

Obniżka akcyzy to element pakietu „Ceny Paliwa Niżej” (CPN). Rząd wprowadził te przepisy pod koniec marca w reakcji na wzrost cen ropy naftowej w związku z konfliktem na Bliskim Wschodzie. Pakiet obejmuje również obniżkę podatku VAT na paliwa z 23 proc do 8 proc. Wprowadza ceny maksymalne benzyny i diesla, ogłaszane w dni robocze przez Ministra Energii.

Koszt obniżki VAT na paliwa dla budżetu państwa to ok. 930 mln zł, a obniżki akcyzy to ok. 750 mln zł - podano także. Wyliczenia dotyczą obniżek w okresie 30 marca - 30 kwietnia br.

„Rząd zakłada, że rozwiązania te mają charakter czasowy” - dodano w komunikacie. (PAP)

Źródło: PAP

