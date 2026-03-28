Zakupy w niedzielę 29 marca? Czy jutro jest niedziela handlowa?

Handlowa niedziela przypadająca tydzień przed świętami to jedna z nielicznych w tym roku, podczas której sklepy mogą działać bez ograniczeń. W praktyce oznacza to, że konsumenci zyskują dodatkowy dzień na zakupy, co ma szczególne znaczenie w okresie wzmożonego ruchu.

To właśnie na tym etapie większość gospodarstw domowych kończy kompletowanie produktów trwałych – od artykułów suchych, przez nabiał, po mięsa przeznaczone do przechowywania. Zakupy świeżych produktów, takich jak pieczywo czy ciasta, pozostają zwykle na ostatnie dni przed świętami, ale cała reszta może być bezpiecznie kupiona wcześniej, w tym właśnie w niedzielę.

Promocje wielkanocne 2026. Ofensywa cenowa sieci handlowych

Największe sieci handlowe w Polsce, w tym Biedronka, Lidl, Dino, Aldi oraz Auchan, tradycyjnie rozpoczynają intensywne akcje promocyjne już od czwartku poprzedzającego weekend zakupowy.

W tym okresie szczególnie widoczna jest rywalizacja między dyskontami, które walczą o klientów agresyjną polityką cenową. W praktyce oznacza to znaczące obniżki cen podstawowych produktów spożywczych. Masło, cukier, olej czy twaróg można kupić nawet o połowę taniej, jeśli spełni się warunki promocji.

Duże obniżki obejmują również mięso – zarówno wieprzowinę (schab, karkówkę, boczek), jak i drób, w tym kurczaka i indyka. W wielu sklepach pojawiają się też promocje na jajka i ryby, które są nieodłącznym elementem wielkanocnego menu.

Tanie zakupy wielkanocne - realne sposoby na oszczędności

Z badań rynku wynika, że większość polskich rodzin nie planuje zwiększać wydatków na święta w porównaniu do poprzedniego roku, mimo inflacji. Jednocześnie ceny żywności pozostają wyższe niż rok wcześniej, co wymusza zmianę strategii zakupowej.

Najskuteczniejszym sposobem ograniczenia wydatków jest wykorzystanie promocji i dywersyfikacja zakupów. Oznacza to, że:

warto odwiedzić co najmniej dwa lub trzy różne sklepy,

należy korzystać z ofert typu „2+1 gratis” lub „drugi produkt 50 proc. taniej”,

opłaca się planować zakupy z wyprzedzeniem i analizować gazetki promocyjne,

korzystne jest łączenie zakupów z rodziną lub znajomymi, aby spełnić warunki promocji wielosztukowych.

Przy odpowiednim podejściu możliwe jest obniżenie wartości koszyka wielkanocnego nawet o około 30 procent.

Zakupy w sobotę i niedzielę handlową. Optymalna strategia

Weekend 28–29 marca - bo sklepy będą również otwarte w niedzielę - warto podzielić na dwa etapy. Sobota to dzień największego natężenia promocji, ale również największego ruchu klientów. Niedziela handlowa daje natomiast możliwość spokojniejszego uzupełnienia braków i skorzystania z ofert, które nie zawsze są dostępne dzień wcześniej.

Takie rozłożenie zakupów pozwala uniknąć kolejek, a jednocześnie zwiększa szanse na znalezienie najlepszych okazji cenowych. Warto pamiętać, że część promocji ma charakter limitowany – zarówno czasowo, jak i ilościowo.

Produkty w promocji. Co kupować przed świętami?

Największe obniżki cen dotyczą produktów, które są intensywnie wykorzystywane w okresie świątecznym, ale także na co dzień. Oprócz podstawowych artykułów spożywczych obejmuje to:

kawę i herbatę,

słodycze, w tym produkty na wagę,

napoje – wodę, soki i napoje gazowane,

środki czystości i produkty do prania.

Standardowe obniżki sięgają 25–30 procent, ale w przypadku promocji łączonych mogą być znacznie wyższe.

Niedziela handlowa w Polsce – zmieniające się zwyczaje zakupowe

Ograniczenia handlu w niedziele wprowadzone w Polsce kilka lat temu na trwałe zmieniły zachowania konsumentów. Zakupy stały się bardziej planowane, a znaczenie niedziel handlowych wyraźnie wzrosło.

Coraz więcej osób korzysta z aplikacji mobilnych i cyfrowych gazetek promocyjnych, analizując ceny przed wizytą w sklepie. Jednocześnie widoczny jest trend racjonalizacji wydatków – konsumenci kupują mniej impulsywnie, a większą wagę przywiązują do jakości produktów i relacji ceny do wartości.

Niedziele handlowe 2026 – lista

29 marca 2026

26 kwietnia 2026

28 czerwca 2026

30 sierpnia 2026

13 grudnia 2026

20 grudnia 2026

Q & A – najważniejsze pytania i odpowiedzi

Czy 29 marca 2026 to niedziela handlowa?

Tak, sklepy będą otwarte i będzie to jedna z kluczowych niedziel handlowych przed Wielkanocą.

Czy warto robić zakupy w niedzielę handlową przed świętami?

Tak, szczególnie jako uzupełnienie zakupów z soboty. Można wtedy uniknąć tłumów i skorzystać z dodatkowych promocji.

Jak zaoszczędzić na zakupach wielkanocnych?

Najlepiej porównywać oferty różnych sieci, korzystać z promocji wielosztukowych i planować zakupy z wyprzedzeniem.

Czy ceny przed Wielkanocą są wyższe niż rok wcześniej?

Tak, mimo spowolnienia inflacji wiele produktów nadal jest droższych niż w poprzednim roku.

Ile można zaoszczędzić dzięki promocjom?

Przy dobrze zaplanowanych zakupach nawet około 30 procent wartości całego koszyka.