Do budynku wprowadzili się funkcjonariusze policji okręgowej i lokalnej.

Wywłaszczenie i zalecenia komisji ekspertów

Dom, w którym 20 kwietnia 1889 roku urodził się późniejszy przywódca III Rzeszy, przez długi czas pozostawał własnością prywatną. Od 2016 roku, wskutek postępowania wywłaszczeniowego, należy do państwa austriackiego. Komisja ekspertów wykluczyła wyburzenie budynku lub przekształcenie go w muzeum, zalecając przebudowę, która miała sprawić, by miejsce było możliwie jak najtrudniejsze do rozpoznania.

Wielomilionowa inwestycja na granicy z Niemcami

Do otwarcia komisariatu doszło po kilkuletnim remoncie, który kosztował ok. 20 mln euro.

Braunau am Inn położone jest ok. 50 kilometrów na północ od Salzburga, tuż przy granicy z Niemcami.