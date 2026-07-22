Po latach sporów prawnych, wywłaszczeniu i kosztownej przebudowie, historyczna nieruchomość w austriackim Braunau am Inn zyskała zupełnie nowe przeznaczenie. W budynku, w którym urodził się Adolf Hitler, oficjalnie otwarto w środę komisariat policji. Władze regionalne i państwowe liczą na to, że stała obecność funkcjonariuszy skutecznie zablokuje możliwość wykorzystywania tego miejsca przez grupy prawicowych ekstremistów i neonazistów.
Do budynku wprowadzili się funkcjonariusze policji okręgowej i lokalnej.
Wywłaszczenie i zalecenia komisji ekspertów
Dom, w którym 20 kwietnia 1889 roku urodził się późniejszy przywódca III Rzeszy, przez długi czas pozostawał własnością prywatną. Od 2016 roku, wskutek postępowania wywłaszczeniowego, należy do państwa austriackiego. Komisja ekspertów wykluczyła wyburzenie budynku lub przekształcenie go w muzeum, zalecając przebudowę, która miała sprawić, by miejsce było możliwie jak najtrudniejsze do rozpoznania.
Wielomilionowa inwestycja na granicy z Niemcami
Do otwarcia komisariatu doszło po kilkuletnim remoncie, który kosztował ok. 20 mln euro.
Braunau am Inn położone jest ok. 50 kilometrów na północ od Salzburga, tuż przy granicy z Niemcami.
Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone.
Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A. Kup licencję.
Wpisz adres e-mail wybranej osoby, a my wyślemy jej bezpłatny dostęp do tego artykułu