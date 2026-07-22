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Słynny dom przywódcy III Rzeszy zmienił przeznaczenie. Austriackie władze wydały miliony

Austriacka policja
Słynny budynek w Braunau am Inn zmienił przeznaczenie. Kosztowało to niemal 20 mln euro!PAP/EPA / MARTIN DIVISEK
oprac. Kasper Starużyk
dzisiaj, 15:23

Po latach sporów prawnych, wywłaszczeniu i kosztownej przebudowie, historyczna nieruchomość w austriackim Braunau am Inn zyskała zupełnie nowe przeznaczenie. W budynku, w którym urodził się Adolf Hitler, oficjalnie otwarto w środę komisariat policji. Władze regionalne i państwowe liczą na to, że stała obecność funkcjonariuszy skutecznie zablokuje możliwość wykorzystywania tego miejsca przez grupy prawicowych ekstremistów i neonazistów.

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Do budynku wprowadzili się funkcjonariusze policji okręgowej i lokalnej.

Wywłaszczenie i zalecenia komisji ekspertów

Dom, w którym 20 kwietnia 1889 roku urodził się późniejszy przywódca III Rzeszy, przez długi czas pozostawał własnością prywatną. Od 2016 roku, wskutek postępowania wywłaszczeniowego, należy do państwa austriackiego. Komisja ekspertów wykluczyła wyburzenie budynku lub przekształcenie go w muzeum, zalecając przebudowę, która miała sprawić, by miejsce było możliwie jak najtrudniejsze do rozpoznania.

Wielomilionowa inwestycja na granicy z Niemcami

Do otwarcia komisariatu doszło po kilkuletnim remoncie, który kosztował ok. 20 mln euro.

Braunau am Inn położone jest ok. 50 kilometrów na północ od Salzburga, tuż przy granicy z Niemcami.

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Źródło: PAP
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NiemcyaustriaAdolf Hitler

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