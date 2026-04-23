KE przekazała państwom UE wzór umowy SAFE

Regnier przekazał, że 18 państw UE, w tym Polska, których krajowe plany inwestycji w obronność zostały zatwierdzone przez KE oraz Radę UE, otrzymało w czwartek od Komisji wzór umowy pożyczkowej SAFE.

- Gdy każde państwo członkowskie zakończy swoją procedurę krajową, Komisja niezwłocznie przystąpi do podpisania umów pożyczki - zapowiedział rzecznik.

Umowy wysłano także do Czech i Francji, których plany zostały zaakceptowane przez KE z opóźnieniem i zatwierdzone przez Radę UE dopiero dwa tygodnie temu. Węgry są jedynym państwem, którego plan nie został zatwierdzony. Jak poinformowały źródła unijne, powodem jest fakt, że Budapeszt nadal nie wprowadził wymaganych przez KE zmian w swoim planie.

Polska największym beneficjentem programu SAFE

Przekazanie umowy Polsce potwierdziła także przewodnicząca KE Ursula von der Leyen. Na platformie X napisała, że powiedziała premierowi Donaldowi Tuskowi, że Polska jest kluczowym filarem architektury bezpieczeństwa w Europie. - Pomagacie utrzymać bezpieczeństwo naszej wschodniej flanki. Dlatego Polska jest największym beneficjentem programu SAFE. Dzisiaj przekazaliśmy Polsce umowę pożyczkową SAFE, która pozwoli uwolnić ponad 43 mld euro na projekty obronnościowe - napisała.

Wcześniej w czwartek źródło zbliżone do kręgów rządowych potwierdziło w rozmowie z PAP, że UE obiecała wysłać dokumentację do końca tego tygodnia.

Teraz to od czasu trwania procedur krajowych zależeć będzie, czy umowę pożyczkową uda się podpisać jeszcze w kwietniu czy już w maju.

Pierwotnie umowy pożyczkowe miały zostać sfinalizowane w marcu, co potwierdzał polski rząd. Potem jednak Komisja postanowiła przygotować ujednolicony wzór umowy, do którego kraje członkowskie, według informacji PAP, zgłosiły około 250 poprawek. W czwartek nowy wzór umowy trafił do Warszawy i pozostałych 17 stolic.

Im szybciej zostanie podpisana umowa, tym szybciej Polsce wypłacona zostanie 15-procentowa zaliczka (ok. 6,5 mld euro). KE przyznała Polsce ogółem 43,7 mld euro; środki te mają sfinansować projekty obronne przewidziane w polskim planie inwestycyjnym. Oznacza to, że - jak wspomniała von der Leyen - Polska jest największym beneficjentem programu SAFE spośród 19 państw UE, które się do niego zgłosiły.

Unijny program SAFE przewiduje 150 mld euro wsparcia w postaci m.in. nisko oprocentowanych pożyczek, przede wszystkim na zakupy sprzętu wojskowego, zwłaszcza produkowanego w Europie.