Niemcy zawiedzone Białym Domem. Berlin: negocjacje z Iranem były źle przygotowane

Kanclerz Niemiec Friedrich Merz ocenił w poniedziałek, że rozmowy pokojowe między USA i Iranem w Islamabadzie „nie zostały dobrze przygotowane”, a skutki wojny na Bliskim Wschodzie „będziemy odczuwać jeszcze długo po jej zakończeniu”.
- Nie byłem zaskoczony decyzją o przerwaniu rozmów w Islamabadzie – powiedział Merz w Berlinie. Dodał, że „od początku nie miał wrażenia, że były one naprawdę dobrze przygotowane”. Kanclerz nie sprecyzował, kogo lub czego dokładnie dotyczy ta krytyka.
Merz krytycznie o negocjacjach z Iranem
Merz ocenił, że brak porozumienia między Waszyngtonem a Teheranem oznacza, że czeka nas „dłuższy proces”, a skutki wojny „będziemy odczuwać jeszcze długo, także po jej zakończeniu”.
Prowadzone w sobotę w stolicy Pakistanu, Islamabadzie, negocjacje pokojowe między Iranem a USA zakończyły się niepowodzeniem, co przyznały zarówno oficjalne media irańskie, jak i stojący na czele amerykańskiej delegacji wiceprezydent J.D. Vance.
Waszyngton domaga się zgody Iranu na rezygnację z rozwoju polityki jądrowej, na co nie godzi się Teheran. Strony różnią się też pod względem stanowisk dotyczących swobody żeglugi przez cieśninę Ormuz. W poniedziałek o godz. 16 czasu polskiego ma rozpocząć się amerykańska blokada morska cieśniny Ormuz, zapowiedziana przez prezydenta Donalda Trumpa.
Niemcy ponownie nawiązały kontakt z władzami Iranu
W ubiegłym tygodniu Niemcy wznowiły bezpośredni kontakt z władzami w Teheranie. Minister spraw zagranicznych Niemiec Johann Wadephul wezwał w rozmowie telefonicznej ministra spraw zagranicznych Iranu Abbasa Aragcziego do zapewnienia swobodnej, bezpiecznej żeglugi przez cieśninę Ormuz.
Niemiecki rząd sygnalizuje ewentualną gotowość Bundeswehry do udziału w szerszej misji w cieśninie Ormuz. Zastrzega jednak, że wymaga to spełnienia kilku warunków, takich jak uzyskanie mandatu ONZ oraz obowiązujące zawieszenie broni. Udział niemieckiego wojska wymagałby także zgody Bundestagu.
Z Berlina Mateusz Obremski (PAP)
