Niemcy zawiedzone Białym Domem. Berlin: negocjacje z Iranem były źle przygotowane

- Nie byłem zaskoczony decyzją o przerwaniu rozmów w Islamabadzie – powiedział Merz w Berlinie. Dodał, że „od początku nie miał wrażenia, że były one naprawdę dobrze przygotowane”. Kanclerz nie sprecyzował, kogo lub czego dokładnie dotyczy ta krytyka.

Merz krytycznie o negocjacjach z Iranem

Merz ocenił, że brak porozumienia między Waszyngtonem a Teheranem oznacza, że czeka nas „dłuższy proces”, a skutki wojny „będziemy odczuwać jeszcze długo, także po jej zakończeniu”.

Prowadzone w sobotę w stolicy Pakistanu, Islamabadzie, negocjacje pokojowe między Iranem a USA zakończyły się niepowodzeniem, co przyznały zarówno oficjalne media irańskie, jak i stojący na czele amerykańskiej delegacji wiceprezydent J.D. Vance.

Waszyngton domaga się zgody Iranu na rezygnację z rozwoju polityki jądrowej, na co nie godzi się Teheran. Strony różnią się też pod względem stanowisk dotyczących swobody żeglugi przez cieśninę Ormuz. W poniedziałek o godz. 16 czasu polskiego ma rozpocząć się amerykańska blokada morska cieśniny Ormuz, zapowiedziana przez prezydenta Donalda Trumpa.

Niemcy ponownie nawiązały kontakt z władzami Iranu

W ubiegłym tygodniu Niemcy wznowiły bezpośredni kontakt z władzami w Teheranie. Minister spraw zagranicznych Niemiec Johann Wadephul wezwał w rozmowie telefonicznej ministra spraw zagranicznych Iranu Abbasa Aragcziego do zapewnienia swobodnej, bezpiecznej żeglugi przez cieśninę Ormuz.

Niemiecki rząd sygnalizuje ewentualną gotowość Bundeswehry do udziału w szerszej misji w cieśninie Ormuz. Zastrzega jednak, że wymaga to spełnienia kilku warunków, takich jak uzyskanie mandatu ONZ oraz obowiązujące zawieszenie broni. Udział niemieckiego wojska wymagałby także zgody Bundestagu.

Z Berlina Mateusz Obremski (PAP)