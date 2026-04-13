Hiszpańska ambasada w Teheranie znowu otwarta. Decyzję Madrytu krytykuje Izrael

Flagi Hiszpanii i IzraelaShutterstock / Andy.LIU
oprac. Kasper Starużyk
dzisiaj, 12:14

Hiszpania ponownie otworzyła swoją ambasadę w Teheranie, zamkniętą na początku marca po ataku USA i Izraela na Iran – poinformowała w poniedziałek placówka oraz irańska agencja prasowa Tasnim.

„Wracamy do Teheranu. Ambasada Hiszpanii w Iranie wznawia działalność po (ogłoszeniu - PAP) zawieszenia broni. Ambasador Antonio Sanchez-Benedito Gaspar wraz z zespołem dyplomatycznym i lokalnym personelem wraca do pracy, zobowiązując się do wspierania pokoju” – napisała ambasada na portalu X.

Ponowne otwarcie placówki, tymczasowo zamkniętej 7 marca, zapowiedział w czwartek hiszpański minister spraw zagranicznych Jose Manuel Albares. Jak podkreślił, decyzję podjęto w związku z ogłoszonym w zeszłym tygodniu przez USA i Iran dwutygodniowym zawieszeniem broni.

Do ponownego otwarcia placówki doszło po fiasku rozmów pokojowych USA i Iranu, które odbyły się w weekend w Pakistanie.

Rząd Hiszpanii, który w połowie marca odwołał swoją ambasadorkę w Tel Awiwie, jest krytykowany przez Izrael za przywrócenie działania swojej placówki w Teheranie. Stosunki pomiędzy obu krajami pozostają napięte w związku z działaniami Izraela w Strefie Gazy, które premier Hiszpanii Pedro Sanchez nazwał „ludobójstwem”.

Z Madrytu Marcin Furdyna (PAP)

Źródło: PAP

