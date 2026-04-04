Iran zaskakuje świat. Zniszczone wyrzutnie wracają na pole walki w kilka godzin

„Siły irańskie odkopują i przywracają do sprawności operacyjnej podziemne bunkry i wyrzutnie rakietowe w ciągu godzin po amerykańskich i izraelskich atakach” – napisano w raportach wywiadu, cytowanych w piątek przez „NYT”. Ponadto, według tego samego źródła, władze w Teheranie były w stanie uchronić przed zniszczeniem znaczną liczbę wyrzutni i rakiet balistycznych.

Iran odbudowuje wyrzutnie rakietowe po atakach USA i Izraela

Jak poinformowała w piątek stacja telewizyjna CNN, powołująca się na źródła w amerykańskich służbach wywiadowczych, około połowy irańskich wyrzutni rakiet balistycznych pozostała nienaruszona, mimo trwających od ponad miesiąca bombardowań USA i Izraela. Z kolei armia izraelska informowała w marcu o zniszczeniu lub unieszkodliwieniu około 60 proc. z 470 irańskich wyrzutni rakiet balistycznych - napisał portal Times of Israel.

Ile wyrzutni rakietowych Iranu przetrwało bombardowania?

Według „NYT” doniesienia wywiadu o irańskich możliwościach podają w wątpliwość prezentowaną dotychczas skalę strat, jakie udało się zadać siłom rakietowym Teheranu.

Zniszczenie potencjału rakietowego Iranu jest jednym z głównych celów trwającej wojny. Ustalenie dokładnej liczby zniszczonych wyrzutni jest jednak trudne ze względu m.in. na to, że Iran używa dużej liczby makiet, które służą jako cele pozorne - dodała amerykańska gazeta.

Potencjał rakietowy Iranu i skala zniszczeń w wojnie

Iran jest obecnie w stanie wystrzeliwać ok. 15-30 pocisków balistycznych i 50-100 dronów każdego dnia - napisał dziennik, cytując zachodniego urzędnika. Według amerykańskich władz liczba irańskich ataków rakietowych i dronowych od początku wojny spadła o 90 proc.