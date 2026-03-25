Rosyjscy agenci mieli przybyć do Węgier. Pomogą Orbanowi w czasie wyborów?

Wystąpienia Viktora Orbana w ostatnich tygodniach koncentrują się niemal wyłącznie na budowaniu obrazu zewnętrznego zagrożenia. Podczas wieców wyborczych premier przekonuje, że zwycięstwo opozycji oznacza podporządkowanie Węgier interesom Ukrainy i instytucji unijnych. Tego typu przekaz spotyka się z wyraźnym odzewem części elektoratu – szczególnie w mniejszych miejscowościach, gdzie mobilizacja wyborców odbywa się w atmosferze silnych emocji i poczucia zagrożenia.

Retoryka rządu obejmuje również kwestie energetyczne. Budapeszt uzależnia swoje stanowisko wobec Kijowa od funkcjonowania rurociągu „Przyjaźń”, którym transportowana jest rosyjska ropa. Władze sugerują, że brak napraw infrastruktury przez stronę ukraińską może skutkować blokowaniem wsparcia finansowego dla Ukrainy na forum UE.

Rosyjskie wpływy i ryzyko prowokacji politycznych

Zdaniem analityków bezpieczeństwa, w tym Petera Budy, istnieje realne ryzyko działań destabilizacyjnych inspirowanych przez Moskwę. Ekspert wskazuje, że rosyjskie służby mogą próbować wywołać incydenty, które zostaną przypisane Ukrainie, aby wzmocnić antyukraińską narrację. W przeszłości odnotowano podobne przypadki, m.in. podpalenie węgierskiego centrum kultury w Użhorodzie czy akty wandalizmu wobec obiektów związanych z mniejszością węgierską na Zakarpaciu.

Według ustaleń dziennikarskich portalu VSquare, do Budapesztu mieli przybyć specjaliści od operacji wpływu, zajmujący się manipulacją wyborami za granicą. Węgierski rząd zaprzecza tym doniesieniom, jednak kontekst współpracy Budapesztu z Moskwą od lat budzi niepokój wśród zachodnich partnerów.

Dezinformacja, propaganda i technologie w kampanii wyborczej

Kampania wyborcza na Węgrzech w dużej mierze opiera się na działaniach w przestrzeni cyfrowej. Partia rządząca Fidesz kontroluje znaczną część rynku medialnego, co umożliwia jej skuteczne narzucanie dominującej narracji. W sieci funkcjonują tysiące kont rozpowszechniających przekazy rządowe, a także materiały tworzone z użyciem sztucznej inteligencji.

W obiegu pojawiają się również fałszywe informacje uderzające w lidera opozycji Petera Magyara. Jednym z przykładów była spreparowana historia o rzekomym przemycie milionów euro na zlecenie prezydenta Ukrainy Włodymyra Zelenskiego. Po osiągnięciu odpowiedniego zasięgu strona publikująca te treści zniknęła z internetu.

Równolegle pojawiają się zapowiedzi kompromitujących materiałów obyczajowych, które mogą zostać ujawnione tuż przed głosowaniem. Sam Magyar uprzedzał opinię publiczną o możliwych próbach dyskredytacji.

Sondaże. Rośnie poparcie dla opozycji

Nowym zjawiskiem na węgierskiej scenie politycznej jest dynamiczny wzrost poparcia dla partii TISZA, kierowanej przez Magyara. Wśród zdecydowanych wyborców ugrupowanie osiąga około 50 proc. poparcia, podczas gdy Fidesz utrzymuje się na poziomie około 40 proc. Kluczową rolę mogą odegrać niezdecydowani wyborcy, stanowiący około 20 proc. elektoratu.

Eksperci, tacy jak Gabor Torok i Peter Kreko, wskazują na zmęczenie społeczne długoletnimi rządami oraz rosnące znaczenie tematów krajowych – przede wszystkim korupcji, jakości usług publicznych i poziomu życia. Problemy w ochronie zdrowia i edukacji oraz emigracja młodych Węgrów do krajów Europy Zachodniej dodatkowo osłabiają pozycję rządu.

System wyborczy. Możliwe scenariusze polityczne

Węgierski system wyborczy, zmodyfikowany w czasie dominacji Fideszu, sprzyja dużym ugrupowaniom i może znacząco zniekształcać proporcje między poparciem społecznym a liczbą mandatów. Ostateczny wynik zależy w dużej mierze od rozstrzygnięć w jednomandatowych okręgach.

W przestrzeni publicznej pojawiają się również spekulacje o możliwych działaniach nadzwyczajnych, takich jak ogłoszenie stanu wyjątkowego lub podważenie wyników wyborów. Choć brak na to twardych dowodów, skala napięcia politycznego oraz intensywność kampanii wskazują, że wybory mogą przebiegać w wyjątkowo trudnej atmosferze.