W 2024 roku Węgry przyznały azyl byłemu wiceministrowi sprawiedliwości i posłowi PiS Marcinowi Romanowskiemu. Jest on podejrzewany w śledztwie dotyczącym nieprawidłowości w Funduszu Sprawiedliwości o popełnienie 19 przestępstw. Prokuratura zarzuca Romanowskiemu m.in. udział w zorganizowanej grupie przestępczej i ustawianie konkursów za pieniądze z tego funduszu.
Na Węgrzech przebywa też były minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro. Sąd Rejonowy dla Warszawy-Mokotowa odroczył pod koniec grudnia do 15 stycznia posiedzenie w sprawie wniosku prokuratury o tymczasowy areszt dla tego polityka.(PAP)
jbw/ akl/
