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Особи, які не мають номера PESEL, не зможуть активувати рецепт з 4-значним кодом в аптеці. Для цього власне і створено систему штрих-кодів, яка має розв'язати цю проблему.

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Вища лікарська палата зазначила, що наразі рецепти, виписані людям з України (без статусу біженця), не підлягають відшкодуванню, за них потрібно платити. Проте голова ВЛП проф. Анджей Матия в розмові з міністром охорони здоров'я Адамом Нєджєльським повідомили, що ця проблема буде вирішена до кінця цього тижня.

E-recepta dla uchodźców z Ukrainy

Wystawiając e-receptę dla osób z Ukrainy bez numeru PESEL, należy wydrukować ją z kodem paskowym. Nie ma możliwości aktywacji recepty za pomocą 4-cyfrowego kodu w aptece - poinformowała w poniedziałek na Twitterze Naczelna Izba Lekarska.