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Біженці з України, які звертаються за медичною допомогою до сімейного лікаря, спеціалізованої клініки чи лікарні, повинна бути надана належна медична безкоштовна допомога.

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Це стосується осіб, які мають підтвердження від Прикордонної Служби Польщі або штамп Прикордонної Служби Польщі у проїзному документі, що підтверджує легальне знаходження даної особи на території Польщі після перетину кордону від 24 лютого 2022 року у зв’язку зі збройним конфліктом на території України.

https://twitter.com/MZ_GOV_PL/status/1497956481257279492

За медичні послуги заплатить Національний Фонд Здоров’я за рахунок коштів з державного бюджету.

Правила надання медичних послуг для громадян України будуть ідентичними до тих, що мають польські пацієнти. Громадяни України отримають додатковий статус, що надає право на медичні послуги у Польщі.

Номер гарячої інфолінії - 800 137 200

Pomoc medyczna dla obywateli Ukrainy – zasady udzielania i rozliczania świadczeń

Obywatelowi Ukrainy, który przybył do Polski w związku z agresją militarną Rosji na teren Ukrainy, i który zgłosi się z problemem zdrowotnym do lekarza rodzinnego, poradni specjalistycznej, czy szpitala należy udzielić adekwatnej pomocy medycznej.

Świadczenia udzielone obywatelom Ukrainy rozliczy Narodowy Fundusz Zdrowia.