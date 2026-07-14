PGE zmienia faktury za prąd. Nowy numer konta i klienta – na to trzeba uważać

PGE wprowadza nowy system bilingowy. Faktury będą wyglądać inaczej

PGE stopniowo wdraża Nowy Centralny System Bilingowy (System NCB). Wraz z jego uruchomieniem klienci otrzymują faktury w nowej formie graficznej.

Nowy dokument ma być bardziej przejrzysty i łatwiejszy do odczytania. Zmieniono układ informacji, sposób prezentacji zużycia energii oraz rozmieszczenie najważniejszych danych.

Zmiana nie ogranicza się jednak wyłącznie do wyglądu rachunku. Na nowych fakturach pojawiają się także nowe dane identyfikacyjne, które mają znaczenie podczas wykonywania przelewów.

Nowy numer konta PGE. Klienci muszą zmienić dane do przelewów

Najważniejszą zmianą dla odbiorców energii jest nowy indywidualny numer rachunku bankowego.

Po przejściu do nowego systemu każda umowa otrzymuje przypisany nowy numer konta, na który należy kierować przyszłe wpłaty.

PGE przypomina, aby po otrzymaniu nowej faktury dokładnie sprawdzić dane przed wykonaniem przelewu. Kolejne rachunki powinny być opłacane już na nowy numer rachunku wskazany na dokumencie.

Zmienia się także numer klienta i numeracja faktur

Wraz z nowym systemem bilingowym PGE wprowadza również:

nowy numer klienta – dotychczasowy identyfikator zostaje zastąpiony nowym,

– dotychczasowy identyfikator zostaje zastąpiony nowym, nową numerację faktur – dokumenty otrzymują inny format oznaczeń,

– dokumenty otrzymują inny format oznaczeń, odświeżony wygląd rachunku – z bardziej czytelnym układem informacji.

Zmiany mają usprawnić obsługę klientów i ujednolicić sposób rozliczania energii.

PGE wyjaśnia opóźnienia w wysyłce rachunków

Wdrożenie nowego systemu odbywa się etapami w różnych częściach kraju. Proces może powodować przejściowe opóźnienia w wystawianiu i wysyłaniu faktur.

Problemy dotyczą między innymi wybranych obszarów obsługiwanych przez oddziały PGE, takich jak:

Warszawa,

Lublin,

Białystok,

Rzeszów,

Zamość.

W niektórych przypadkach opóźnienia mogą trwać nawet kilka miesięcy.

Nie trzeba obawiać się zaległości za prąd

PGE informuje, że w związku z opóźnieniami terminy płatności rachunków zostaną automatycznie dostosowane.

Jeżeli klient otrzyma kilka skumulowanych faktur jednocześnie, będzie można – po złożeniu wniosku – rozłożyć należność na raty.

Co jeśli zapłacę na stary numer konta PGE?

Osoby, które przez pomyłkę wykonają przelew na dotychczasowy numer rachunku, nie powinny stracić pieniędzy.

PGE zapewnia, że taka wpłata zostanie automatycznie przeksięgowana na właściwy rachunek klienta.

Firma zaznacza jednak, że kolejne przelewy należy wykonywać już na nowy numer konta wskazany na aktualnej fakturze.

Uwaga na oszustów. Fałszywe faktury PGE mogą wyglądać podobnie

Zmiana wyglądu rachunków może zostać wykorzystana przez cyberprzestępców. PGE ostrzega klientów przed fałszywymi wiadomościami i próbami wyłudzenia pieniędzy.

Warto pamiętać, że:

eFaktura od PGE jest wysyłana wyłącznie z adresu efaktura@gkpge.pl ,

, PGE nie wysyła SMS-ów z linkami do płatności,

przed opłaceniem rachunku należy dokładnie sprawdzić dane odbiorcy i numer konta.

Jeżeli wiadomość wzbudza wątpliwości, najlepiej zweryfikować informacje samodzielnie w oficjalnym serwisie klienta PGE eBOK.

Jak sprawdzić nowe dane na fakturze PGE?

Aktualne informacje dotyczące umowy, faktur oraz danych do płatności można sprawdzić po zalogowaniu do serwisu PGE eBOK. Nowy system bilingowy będzie wdrażany stopniowo, dlatego nie wszyscy klienci otrzymają zmienione faktury w tym samym czasie.

Najważniejsze: po otrzymaniu nowej faktury PGE nie należy korzystać ze starych danych zapisanych w banku. Trzeba sprawdzić nowy numer rachunku, numer klienta oraz pozostałe informacje znajdujące się na dokumencie.

FAQ – nowa faktura PGE i nowy system bilingowy. Najczęściej zadawane pytania

Dlaczego PGE zmienia wygląd faktur za prąd?

PGE wprowadza nowy centralny system bilingowy (System NCB), który ma usprawnić obsługę klientów oraz ujednolicić sposób rozliczania energii. Wraz ze zmianą systemu pojawił się nowy, bardziej przejrzysty wygląd faktur.

Co zmieni się na nowej fakturze PGE?

Nowa faktura PGE będzie miała zmienioną grafikę, bardziej czytelny układ informacji oraz prostszą prezentację zużycia energii. Na dokumencie pojawią się także nowe dane identyfikacyjne klienta.

Czy PGE zmienia numer konta do wpłat?

Tak. Najważniejszą zmianą jest wprowadzenie nowego indywidualnego numeru rachunku bankowego przypisanego do umowy klienta. Po otrzymaniu nowej faktury wpłaty należy kierować już na nowy numer konta.

Czy stary numer konta PGE przestanie działać?

Jeżeli klient omyłkowo wykona przelew na stary numer rachunku, PGE automatycznie przeksięguje wpłatę na właściwe konto. Przy kolejnych płatnościach należy jednak korzystać już z nowego numeru rachunku wskazanego na fakturze.

Czy zmieni się numer klienta PGE?

Tak. W związku z wdrożeniem nowego systemu bilingowego PGE wprowadza również nowy numer klienta. Dotychczasowy identyfikator zostanie zastąpiony nowym numerem widocznym na aktualnej fakturze.

Czy zmieni się numer faktury PGE?

Tak. Nowy system nadaje fakturom inną numerację niż wcześniej. Klienci mogą zauważyć nowy format oznaczeń dokumentów.

Kiedy otrzymam nową fakturę PGE?

Zmiana jest wprowadzana etapami. Nie wszyscy klienci otrzymają nową fakturę w tym samym czasie. Proces zależy od regionu oraz momentu wdrożenia nowego systemu bilingowego.

Dlaczego PGE opóźnia wystawianie rachunków?

Wdrożenie nowego systemu bilingowego odbywa się stopniowo i może powodować czasowe opóźnienia w wystawianiu faktur. W niektórych regionach opóźnienia mogą potrwać nawet kilka miesięcy.

Czy za opóźnioną fakturę PGE trzeba zapłacić od razu?

PGE informuje, że terminy płatności zostaną automatycznie dostosowane do opóźnień. Klienci nie powinni być obciążani konsekwencjami wynikającymi z przesunięcia terminu wystawienia rachunku.

Czy można rozłożyć zaległe rachunki PGE na raty?

Tak. W przypadku otrzymania kilku skumulowanych rachunków klient będzie mógł złożyć wniosek o rozłożenie należności na raty.

Jak sprawdzić, czy moja faktura PGE jest prawdziwa?

Należy dokładnie sprawdzić dane znajdujące się na fakturze oraz źródło wiadomości. PGE przypomina, że eFaktury są wysyłane z adresu efaktura@gkpge.pl. Firma nie wysyła SMS-ów zawierających linki do płatności.

Czy PGE wysyła SMS-y z linkiem do opłacenia rachunku?

Nie. PGE informuje, że nie wysyła wiadomości SMS z linkami do płatności. Otrzymanie takiej wiadomości może oznaczać próbę oszustwa.

Gdzie sprawdzić nową fakturę i dane do płatności PGE?

Aktualne dane dotyczące umowy, faktur oraz numeru rachunku bankowego można sprawdzić po zalogowaniu do serwisu PGE eBOK.

Czy każdy klient PGE dostanie nową fakturę?

Tak, ale wdrożenie odbywa się etapami. Nowe dokumenty będą trafiać do klientów stopniowo wraz z przełączaniem kolejnych obszarów do nowego systemu bilingowego.

Jakie regiony zostały objęte zmianami PGE?

Wdrożenie nowego systemu obejmuje kolejne obszary kraju, między innymi regiony obsługiwane przez oddziały PGE w Warszawie, Lublinie, Białymstoku, Rzeszowie i Zamościu. Zakres zmian zależy od harmonogramu wdrożenia.