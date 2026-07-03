Trzeba płacić podatek od takich przydomowych tarasów. Niektórych to zaskoczy i mocno zaboli

Właściciele nieruchomości często wychodzą z założenia, że skoro taras znajduje się na zewnątrz budynku, nie ma wpływu na wysokość podatku od nieruchomości. W zdecydowanej większości przypadków takie przekonanie jest słuszne. Odkryty taras znajdujący się poza bryłą budynku co do zasady nie jest uznawany za powierzchnię użytkową. W efekcie nie wlicza się go do powierzchni, od której naliczany jest podatek od nieruchomości, wyjaśnia branżowy serwis Kalkulator Budowlany,

Oznacza to, że typowy przydomowy taras przeznaczony do wypoczynku nie powoduje powstania dodatkowych zobowiązań podatkowych. Nie oznacza to jednak, że każda konstrukcja określana jako taras będzie traktowana przez przepisy w identyczny sposób.

Zabudowa może zmienić sposób opodatkowania

Jak wskazują eksperci cytowani przez branżowy serwis, inaczej może wyglądać sytuacja w przypadku tarasów zabudowanych. Dotyczy to przede wszystkim konstrukcji całkowicie zamkniętych, wyposażonych w ściany, przeszklenia oraz dach.

W takich sytuacjach przestrzeń może przestać być traktowana jako zwykły taras i zostać uznana za część powierzchni użytkowej budynku. Jeżeli dojdzie do takiej kwalifikacji, może to mieć wpływ na wysokość podatku od nieruchomości.

Nie oznacza to jednak, że każda zabudowa automatycznie skutkuje wyższym podatkiem. Znaczenie mają rozwiązania techniczne, sposób wykorzystywania obiektu oraz indywidualna ocena konkretnej nieruchomości. Z tego powodu podobne przypadki często wymagają odrębnej analizy.

Eksperci zalecają kontakt z urzędem

Właściciele zabudowanych tarasów powinni zweryfikować status swojej nieruchomości we właściwym urzędzie gminy lub miasta. To właśnie samorządy odpowiadają za ustalanie oraz pobór podatku od nieruchomości.

Eksperci kb.pl zwracają uwagę, że interpretacja przepisów zależy od okoliczności konkretnej sprawy. Znaczenie mają zarówno obowiązujące regulacje, jak i orzecznictwo sądów administracyjnych, które wielokrotnie rozstrzygały spory dotyczące kwalifikowania poszczególnych części budynków. Uzyskanie stanowiska właściwego urzędu pozwala uniknąć nieporozumień oraz ewentualnych problemów związanych z rozliczeniem podatku.

Zmiany w przepisach wywołały wiele pytań

Wątpliwości dotyczące opodatkowania tarasów pojawiły się między innymi po wejściu w życie zmian w podatku od nieruchomości od 2025 roku. Nowelizacja wprowadziła nowe definicje budynku i budowli, które mają znaczenie przy kwalifikowaniu poszczególnych obiektów.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami budynkiem jest obiekt wzniesiony w wyniku robót budowlanych, trwale związany z gruntem, posiadający fundamenty i dach wraz z niezbędnymi instalacjami.

Zmodyfikowano również definicję budowli. Ustawa zawiera obecnie szczegółowy katalog takich obiektów. Obejmuje on między innymi elektrownie wiatrowe, instalacje fotowoltaiczne, biogazownie, magazyny energii, przyłącza oraz urządzenia techniczne służące do przesyłu lub magazynowania mediów.

Nie ma nowego podatku od tarasów

W przypadku budowli podatek od nieruchomości wynosi 2 proc. ich wartości. Nie oznacza to jednak, że od 2025 roku wprowadzono nową daninę od przydomowych tarasów. Kluczowe pozostaje ustalenie, czy dana konstrukcja może zostać uznana za część powierzchni użytkowej budynku. Dlatego właściciele zabudowanych tarasów powinni upewnić się, jak ich nieruchomość została zakwalifikowana przez właściwy urząd.

W przypadku tradycyjnych, otwartych tarasów nie ma natomiast podstaw do obaw o dodatkowy podatek. Wątpliwości mogą pojawić się dopiero wtedy, gdy taras przestaje pełnić funkcję otwartej przestrzeni i zaczyna przypominać dodatkowe pomieszczenie stanowiące integralną część domu.