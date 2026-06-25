Wielka kasa zniknęła z kont. Gdzie podziały się miliony inwestorów?

Śledczy zarzucają Dorocie R. pomocnictwo w udaremnieniu zaspokojenia wierzycieli. Chodzi o gigantyczną kwotę – dokładnie 12 mln 293 tys. 161 zł i 10 gr. Głównym podejrzanym w tej sprawie jest jej były mąż, producent filmowy Emil S. Mężczyzna prowadził firmę producencką Ent One Investments i obiecywał inwestorom ogromne zyski z produkcji nowych filmów.

Tajny plan i ucieczka na Maltę. Rola Doroty R. w filmowej aferze

Gdy sytuacja zaczęła robić się gorąca, Emil S. przeniósł biznes na Maltę, zakładając tam firmę Ent One Studios Limited. Jego wspólniczką została Dorota R. To właśnie tam – według ustaleń prokuratury – miały trafić wyprowadzone z Polski miliony, a znana wokalistka miała pomagać w całym procederze.

Służby wkraczają do akcji. Luksusowe samochody i zegarki zablokowane

Co zabezpieczono? Prokuratura nie próżnuje i uderza w majątek podejrzanych. W ramach śledztwa zablokowano już dobra o łącznej wartości ponad 12 milionów złotych oraz blisko 60 tysięcy euro. Wielkie blokady objęły m.in. gotówkę, nieruchomości, luksusowe samochody, drogie zegarki oraz roszczenia cywilne.

Znana piosenkarka przed sądem. Wiemy, ile lat więzienia jej grozi

Ta głośna sprawa ciągnie się już od 2021 roku, a konsekwencje prawne mogą być dla podejrzanych niezwykle dotkliwe. Z oficjalnego komunikatu prokuratury wynikają jasne wymiary potencjalnych wyroków: