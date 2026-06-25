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Zarzuty dla znanej piosenkarki. Prokuratura oskarżyła Dorotę R. o pomocnictwo w udaremnieniu zaspokojenia wierzycieli

Piosenkarka Dorota R. śpiewa na scenie
Dorota R. usłyszała zarzuty prokuratorskie. Grozi jej więzienieGazetaPrawna.pl / Krzysztof Świderski/PAP
Justyna Klupa
Justyna KlupaDziennikarka serwisu GazetaPrawna.pl
51 minut temu

Prokuratura Okręgowa w Warszawie postawiła zarzuty znanej w Polsce piosenkarce Dorocie R. Sprawa ma związek z działalnością jej byłego męża, Emila S., oraz zniknięciem ponad 12 milionów złotych należących do inwestorów.

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Śledczy zarzucają Dorocie R. pomocnictwo w udaremnieniu zaspokojenia wierzycieli. Chodzi o gigantyczną kwotę – dokładnie 12 mln 293 tys. 161 zł i 10 gr. Głównym podejrzanym w tej sprawie jest jej były mąż, producent filmowy Emil S. Mężczyzna prowadził firmę producencką Ent One Investments i obiecywał inwestorom ogromne zyski z produkcji nowych filmów.

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Gdy sytuacja zaczęła robić się gorąca, Emil S. przeniósł biznes na Maltę, zakładając tam firmę Ent One Studios Limited. Jego wspólniczką została Dorota R. To właśnie tam – według ustaleń prokuratury – miały trafić wyprowadzone z Polski miliony, a znana wokalistka miała pomagać w całym procederze.

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Co zabezpieczono? Prokuratura nie próżnuje i uderza w majątek podejrzanych. W ramach śledztwa zablokowano już dobra o łącznej wartości ponad 12 milionów złotych oraz blisko 60 tysięcy euro. Wielkie blokady objęły m.in. gotówkę, nieruchomości, luksusowe samochody, drogie zegarki oraz roszczenia cywilne.

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Ta głośna sprawa ciągnie się już od 2021 roku, a konsekwencje prawne mogą być dla podejrzanych niezwykle dotkliwe. Z oficjalnego komunikatu prokuratury wynikają jasne wymiary potencjalnych wyroków:

  • Dorota R. – grozi jej do 5 lat pozbawienia wolności.
  • Emil S. – jako główny oskarżony może spędzić w więzieniu nawet 10 lat.
  • Anna S. oraz Agnieszka C.-D. (pozostałe osoby zamieszane w aferę) – również zagrożone są karą do 10 lat więzienia.
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Źródło: gazetaprawna.pl

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