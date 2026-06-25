Prokuratura Okręgowa w Warszawie postawiła zarzuty znanej w Polsce piosenkarce Dorocie R. Sprawa ma związek z działalnością jej byłego męża, Emila S., oraz zniknięciem ponad 12 milionów złotych należących do inwestorów.
Wielka kasa zniknęła z kont. Gdzie podziały się miliony inwestorów?
Śledczy zarzucają Dorocie R. pomocnictwo w udaremnieniu zaspokojenia wierzycieli. Chodzi o gigantyczną kwotę – dokładnie 12 mln 293 tys. 161 zł i 10 gr. Głównym podejrzanym w tej sprawie jest jej były mąż, producent filmowy Emil S. Mężczyzna prowadził firmę producencką Ent One Investments i obiecywał inwestorom ogromne zyski z produkcji nowych filmów.
Tajny plan i ucieczka na Maltę. Rola Doroty R. w filmowej aferze
Gdy sytuacja zaczęła robić się gorąca, Emil S. przeniósł biznes na Maltę, zakładając tam firmę Ent One Studios Limited. Jego wspólniczką została Dorota R. To właśnie tam – według ustaleń prokuratury – miały trafić wyprowadzone z Polski miliony, a znana wokalistka miała pomagać w całym procederze.
Służby wkraczają do akcji. Luksusowe samochody i zegarki zablokowane
Co zabezpieczono? Prokuratura nie próżnuje i uderza w majątek podejrzanych. W ramach śledztwa zablokowano już dobra o łącznej wartości ponad 12 milionów złotych oraz blisko 60 tysięcy euro. Wielkie blokady objęły m.in. gotówkę, nieruchomości, luksusowe samochody, drogie zegarki oraz roszczenia cywilne.
Znana piosenkarka przed sądem. Wiemy, ile lat więzienia jej grozi
Ta głośna sprawa ciągnie się już od 2021 roku, a konsekwencje prawne mogą być dla podejrzanych niezwykle dotkliwe. Z oficjalnego komunikatu prokuratury wynikają jasne wymiary potencjalnych wyroków:
- Dorota R. – grozi jej do 5 lat pozbawienia wolności.
- Emil S. – jako główny oskarżony może spędzić w więzieniu nawet 10 lat.
- Anna S. oraz Agnieszka C.-D. (pozostałe osoby zamieszane w aferę) – również zagrożone są karą do 10 lat więzienia.
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