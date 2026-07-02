Gazeta Prawna
Kraj

ZUS nie zwróci nadpłaty do 160 zł. Pieniądze zostaną na koncie płatnika

kalkulator, laptop, liczenie
Masz nadpłatę składki zdrowotnej? ZUS chce zmienić zasady zwrotówShutterstock
Marta Borysiuk
Marta Borysiuk
dzisiaj, 10:39

Koniec przelewów z ZUS za niewielkie nadpłaty składki zdrowotnej. Rząd chce, aby kwoty do 160 zł nie trafiały już na konta przedsiębiorców. Pieniądze mają pozostać w ZUS i zostać automatycznie rozliczone przy przyszłych składkach. Takie rozwiązanie przewiduje przygotowany projekt zmian.

Skrót artykułu

ZUS zwróci nadpłatę składki zdrowotnej. Nowe zasady rozliczeń dla przedsiębiorców

Rząd przygotował założenia do projektu, który zakłada automatyczny zwrot większych nadpłat przez ZUS. Mniejsze kwoty nie trafią na konto przedsiębiorcy, lecz zostaną rozliczone na jego koncie składkowym. Zmiany znalazły się w projekcie nowelizacji ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych przygotowanym przez Ministerstwo Zdrowia.

ZUS automatycznie zwróci nadpłatę składki zdrowotnej po rocznym rozliczeniu

Nowe przepisy mają uprościć zasady zwrotu nadpłaconej składki zdrowotnej po rocznym rozliczeniu. Jeżeli nadpłata przekroczy 160 zł, ZUS zwróci ją z urzędu, bez konieczności składania wniosku. Warunkiem będzie terminowe złożenie rocznego rozliczenia składki zdrowotnej.

Koniec tanich paczek spoza UE? Od 1 lipca wchodzi nowe cło
Zobacz także
Koniec tanich paczek spoza UE? Od 1 lipca wchodzi nowe cło

Nadpłata składki zdrowotnej do 160 zł zostanie na koncie w ZUS

Z kolei, jeżeli kwota nadpłaty nie przekroczy 160 zł, ZUS nie wykona przelewu na konto przedsiębiorcy. Środki pozostaną na koncie płatnika i zostaną zaliczone na poczet przyszłych składek lub ewentualnych zaległości. Według projektodawców rozwiązanie ma ograniczyć koszty obsługi bardzo małych zwrotów, które często są niższe niż koszt wykonania przelewu.

Co się stanie, gdy przedsiębiorca nie złoży rozliczenia lub konto będzie nieaktualne?

Projekt określa również zasady na wypadek, gdy przedsiębiorca nie złoży rocznego rozliczenia w terminie. Podobnie będzie, jeśli ZUS nie będzie miał aktualnego numeru rachunku bankowego albo wskazane konto będzie nieaktywne. W takich sytuacjach nadpłata nie przepadnie. Zostanie zapisana na koncie płatnika w ZUS. Zwrot będzie możliwy po uzupełnieniu danych lub zgodnie z ogólnymi zasadami rozliczeń.

Nowe zasady rozliczania nadpłat u przedsiębiorców z zaległościami wobec ZUS

W przypadku osób posiadających zaległości nadpłata zostanie rozliczona w określonej kolejności. W pierwszej kolejności ZUS zaliczy ją na poczet wcześniejszych nienależnych zwrotów. Następnie środki trafią na spłatę zaległych składek lub innych należności wobec ZUS. Dopiero po ich uregulowaniu możliwy będzie zwrot pozostałej kwoty przedsiębiorcy.

Dlaczego rząd zmienia zasady zwrotu nadpłaty składki zdrowotnej?

Jak czytamy w uzasadnieniu projektu, celem zmian jest uproszczenie rocznego rozliczania składki zdrowotnej oraz ograniczenie kosztów administracyjnych. Podkreślono, że obsługa bardzo małych zwrotów bywa droższa niż sama wypłacana kwota. Automatyzacja większych zwrotów ma uprościć procedury i zmniejszyć formalności po stronie przedsiębiorców.

Kiedy zmiany wejdą w życie?

Założenia przewidują, że projekt ma zostać przyjęty przez Radę Ministrów w III kwartale 2026 roku.

Podstawa prawna

Projekt ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw (UD428)

Źródło: gazetaprawna.pl

Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone.

Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A. Kup licencję.

ZUSskładka zdrowotnaprzedsiębiorcazmiany prawa

Powiązane

księgowa robiąca obliczenia na kalkulatorze
UbezpieczeniaKorekta rocznej składki zdrowotnej: kiedy i jak ją złożyć?
Sprzęt AGD
FirmaPrzedsiębiorca odmówi naprawy towaru, Inspekcja Handlowa nałoży karę. Nawet 20 tys. zł
Donald Tusk
KrajMniej formalności dla przedsiębiorców. Rada Ministrów przyjęła projekt

Najważniejsze

emerytura, 14. emerytura, ZUS
Emerytury i rentyWypłata 14. emerytury w 2026 roku. Znamy prognozowany termin wypłaty i kwoty brutto oraz netto
Janusz Krasoń, Włodzimierz Czarzasty, Agnieszka Dziemianowicz-Bąk
Prawo pracyPaństwowa Inspekcja Pracy ma nowego szefa. Włodzimierz Czarzasty powołał Janusza Krasonia
Cudzoziemcy pracujący w Polsce
Prawo pracyKontrole zatrudnienia przynoszą efekty, ale szara strefa wciąż ma się dobrze
Szpital Południowy w Warszawie
KrajAfera w Szpitalu Południowym: Zwolnienie w trybie natychmiastowym. W tle wstrząsające kulisy działalności prosektorium
pacjent i lekarz onkolog omawiają wyniki badania
ZdrowieOd 1 lipca 10 ważnych zmian dla pacjentów onkologicznych. Nowe terapie dla chorych z 7 nowotworami
Żołnierz z dronem.
BezpieczeństwoUkraińskie drony nie dla Polski. Współpraca z przeszkodami
Autopromocja
381536mega.png
381439mega.png
381499mega.png