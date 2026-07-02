ZUS zwróci nadpłatę składki zdrowotnej. Nowe zasady rozliczeń dla przedsiębiorców

Rząd przygotował założenia do projektu, który zakłada automatyczny zwrot większych nadpłat przez ZUS. Mniejsze kwoty nie trafią na konto przedsiębiorcy, lecz zostaną rozliczone na jego koncie składkowym. Zmiany znalazły się w projekcie nowelizacji ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych przygotowanym przez Ministerstwo Zdrowia.

ZUS automatycznie zwróci nadpłatę składki zdrowotnej po rocznym rozliczeniu

Nowe przepisy mają uprościć zasady zwrotu nadpłaconej składki zdrowotnej po rocznym rozliczeniu. Jeżeli nadpłata przekroczy 160 zł, ZUS zwróci ją z urzędu, bez konieczności składania wniosku. Warunkiem będzie terminowe złożenie rocznego rozliczenia składki zdrowotnej.

Nadpłata składki zdrowotnej do 160 zł zostanie na koncie w ZUS

Z kolei, jeżeli kwota nadpłaty nie przekroczy 160 zł, ZUS nie wykona przelewu na konto przedsiębiorcy. Środki pozostaną na koncie płatnika i zostaną zaliczone na poczet przyszłych składek lub ewentualnych zaległości. Według projektodawców rozwiązanie ma ograniczyć koszty obsługi bardzo małych zwrotów, które często są niższe niż koszt wykonania przelewu.

Co się stanie, gdy przedsiębiorca nie złoży rozliczenia lub konto będzie nieaktualne?

Projekt określa również zasady na wypadek, gdy przedsiębiorca nie złoży rocznego rozliczenia w terminie. Podobnie będzie, jeśli ZUS nie będzie miał aktualnego numeru rachunku bankowego albo wskazane konto będzie nieaktywne. W takich sytuacjach nadpłata nie przepadnie. Zostanie zapisana na koncie płatnika w ZUS. Zwrot będzie możliwy po uzupełnieniu danych lub zgodnie z ogólnymi zasadami rozliczeń.

Nowe zasady rozliczania nadpłat u przedsiębiorców z zaległościami wobec ZUS

W przypadku osób posiadających zaległości nadpłata zostanie rozliczona w określonej kolejności. W pierwszej kolejności ZUS zaliczy ją na poczet wcześniejszych nienależnych zwrotów. Następnie środki trafią na spłatę zaległych składek lub innych należności wobec ZUS. Dopiero po ich uregulowaniu możliwy będzie zwrot pozostałej kwoty przedsiębiorcy.

Dlaczego rząd zmienia zasady zwrotu nadpłaty składki zdrowotnej?

Jak czytamy w uzasadnieniu projektu, celem zmian jest uproszczenie rocznego rozliczania składki zdrowotnej oraz ograniczenie kosztów administracyjnych. Podkreślono, że obsługa bardzo małych zwrotów bywa droższa niż sama wypłacana kwota. Automatyzacja większych zwrotów ma uprościć procedury i zmniejszyć formalności po stronie przedsiębiorców.

Kiedy zmiany wejdą w życie?

Założenia przewidują, że projekt ma zostać przyjęty przez Radę Ministrów w III kwartale 2026 roku.