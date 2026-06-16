Rząd przyjął zmiany w Kodeksie spółek handlowych

Jak powiedział we wtorek na konferencji prasowej rzecznik rządu minister Adam Szłapka, Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz ustawy o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw. Projektowana ustawa ma charakter deregulacyjny i zakłada umożliwienie stosowania komunikacji elektronicznej w spółkach.

Obecnie Kodeks spółek handlowych (KSH) wymaga pisemnej zgody wspólnika na doręczanie zawiadomień o zwołaniu zgromadzeń wspólników drogą elektroniczną. Zdaniem projektodawcy, generuje to trudności formalne, ponieważ wymaga składania odrębnego dokumentu z własnoręcznym podpisem lub podpisem kwalifikowanym. Projekt zastępuje to jedynie zgodą wyrażoną w formie dokumentowej, która - zgodnie z prawem - pozwala na złożenie oświadczenia woli w dowolnej utrwalonej postaci (np. e-mail, plik PDF), o ile możliwa jest identyfikacja osoby, która je złożyła.

Tym samym zgromadzenie wspólników nadal będzie zwoływane listami poleconymi lub przesyłkami kurierskimi, ale zawiadomienie będzie mogło być wysłane wspólnikowi na adres do doręczeń elektronicznych lub pocztą elektroniczną, jeśli wcześniej wyraził na to zgodę w formie dokumentowej, podając adres do wysyłki.

Elektroniczne pełnomocnictwa dla wspólników spółek

Podobnie w przypadku pełnomocnictw do uczestnictwa w zgromadzeniu wspólników spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Obecnie przepisy stanowią, że pełnomocnictwo to musi być udzielane na piśmie pod rygorem nieważności, co - w ocenie MS - jest zbyt rygorystyczne. Resort proponuje, aby to pełnomocnictwo mogło być udzielone w formie dokumentowej, chyba że umowa spółki przewiduje surowsze wymogi.

Zmiany obejmą także pełnomocnictwo w prostych spółkach akcyjnych; ono również będzie mogło być udzielone w formie dokumentowej, chyba że umowa spółki przewiduje surowsze wymogi. Kopia pełnomocnictwa ma być dołączana do księgi protokołów. (PAP)

ms/ mrr/