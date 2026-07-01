Komisja Europejska jest w trakcie oceny, w ramach kontroli antymonopolowej, czy transakcja nie doprowadzi do zaburzenia konkurencyjności na unijnym rynku. Pierwotnie miała ogłosić decyzję w tej sprawie 7 lipca, ale złożona przez Paramount oferta opóźni rozstrzygnięcie do 22 lipca.

Paramount przekonuje KE – środki zaradcze i oficjalne stanowisko

Paramount napisał w oświadczeniu, że jest „pewny, iż to rozwiązanie bezpośrednio i kompleksowo odpowiada na wszelkie obawy wyrażone we wstępnej ocenie Komisji Europejskiej i wspiera drogę do terminowego zatwierdzenia”.

O tym, że zaproponowane przez koncern tzw. środki zaradcze, najprawdopodobniej przekonają KE do zatwierdzenia przejęcia, poinformowała w zeszłym tygodniu agencja Reutera, powołując się na swoje źródło. Według niego, Paramount zamierza porzucić współpracę z Universal Pictures w zakresie dystrybucji filmów, aby odpowiedzieć na obawy KE dotyczące naruszenia przepisów antymonopolowych wyrażane przez właścicieli europejskich kin.

Rynek medialny i możliwe skutki przejęcia Warner Bros. Discovery

Dziś w portfolio Paramount znajdują się m.in. Paramount Pictures, CBS, Nickelodeon, MTV i platforma Paramount+. Z kolei Warner Bros. Discovery kontroluje m.in. HBO, platformę Max, CNN, Warner Bros. Studios, Discovery Channel oraz Cartoon Network, a w Polsce — TVN.

Zgodnie z unijnym prawem Komisja Europejska może zatwierdzić transakcję bezwarunkowo, zgodzić się na nią po przedstawieniu środków zaradczych przez strony lub wszcząć pogłębione postępowanie antymonopolowe, jeśli uzna, że połączenie mogłoby ograniczyć konkurencję na rynku medialnym i streamingowym.

Zielone światło na przejęcie Warner Bros. Discovery przez Paramount Skydance, firmę Davida Ellisona, wydał już resort sprawiedliwości w USA. Na drodze tej transakcji wciąż mogą jednak stanąć władze stanowe, które rozważają sądową skargę.

Byłoby to drugie w ciągu dwóch lat megaprzejęcie koncernu medialnego przez przyjazny administracji prezydenta Donalda Trumpa (po przejęciu Paramount przez Skydance). (PAP)