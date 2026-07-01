Ile trzeba dziś zarabiać, aby stracić zasiłek rodzinny?

Wystarczy przekroczyć dochód 674 zł na osobę w rodzinie. Dla rodzin wychowujących dziecko z niepełnosprawnością limit wynosi 764 zł. Przekroczenie tych kwot co do zasady oznacza utratę prawa do świadczenia (z uwzględnieniem zasady "złotówka za złotówkę", jeśli ma zastosowanie).

Rzeczniczka Praw Dziecka zwraca uwagę, że obowiązujące limity nie były podnoszone od około 11 lat. Oznacza to, że mimo wzrostu wynagrodzeń i kosztów utrzymania coraz mniej rodzin kwalifikuje się do otrzymania pomocy.

Coraz mniej rodzin otrzymuje zasiłek rodzinny

W swoim wystąpieniu Monika Horna-Cieślak podkreśla, że brak waloryzacji kryteriów dochodowych powoduje systematyczny spadek liczby dzieci objętych zasiłkiem rodzinnym. Jak zaznacza, problem dotyczy nie tylko progów dochodowych. Od wielu lat nie wzrosła również wysokość samych świadczeń rodzinnych. W efekcie ich realna wartość jest coraz niższa. Zdaniem Rzeczniczki pomoc finansowa powinna odpowiadać obecnym realiom ekonomicznym i trafiać do rodzin, które rzeczywiście jej potrzebują.

Coraz mniej dzieci z zasiłkiem rodzinnym. Winne kryterium dochodowe

Progi miały zostać zweryfikowane, ale pozostały bez zmian

Przepisy przewidują weryfikację kryteriów dochodowych i wysokości świadczeń rodzinnych co trzy lata. Ostatnia przypadała w 2024 roku, jednak limity nie zostały podniesione. Kolejna ustawowa weryfikacja jest planowana na 2027 rok.

Rzeczniczka pyta o termin zmian

Monika Horna-Cieślak zwróciła się do Ministerstwa Rodziny z prośbą o informację na temat prac nad podwyższeniem kryterium dochodowego. Przypomniała również o wcześniejszych zapowiedziach resortu dotyczących zmian w systemie świadczeń rodzinnych i częstszej weryfikacji progów.

To właśnie odpowiedź resortu ma pokazać, czy i na jakim etapie są prace nad zmianą kryteriów dochodowych. Nadal obowiązują dotychczasowe limity 674 zł na osobę w rodzinie oraz 764 zł, jeśli w rodzinie wychowuje się dziecko z niepełnosprawnością.

Zasiłek rodzinny 2026 - kto i na jak długo może go otrzymać

Zasiłek rodzinny ma na celu wsparcie finansowe w pokrywaniu kosztów wychowania i utrzymania dziecka. Prawo do świadczenia przysługuje:

rodzicom, jednemu z rodziców lub opiekunowi prawnemu dziecka,

opiekunowi faktycznemu dziecka - osobie sprawującej faktyczną opiekę, która wystąpiła do sądu rodzinnego o przysposobienie dziecka,

osobie pełnoletniej uczącej się, która nie pozostaje na utrzymaniu rodziców z powodu ich śmierci lub jeśli prawo do alimentów zostało ustalone wyrokiem lub ugodą sądową.

Okres przyznawania zasiłku:

dla rodziców i opiekunów faktycznych (punkty 1 i 2) - do ukończenia przez dziecko 18 lat,

do czasu ukończenia nauki w szkole, maksymalnie do 21. roku życia,

dla dzieci z orzeczoną umiarkowaną lub znaczną niepełnosprawnością - do 24. roku życia, jeśli kontynuują naukę w szkole lub szkole wyższej,

dla pełnoletnich osób uczących się (punkt 3) - zasiłek przysługuje pod warunkiem kontynuowania nauki w szkole lub na uczelni, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24. roku życia.

Ile wynosi zasiłek rodzinny w 2026 r.? Aktualne stawki i dodatki

Co istotne, również wysokość samego zasiłku rodzinnego od wielu lat pozostaje praktycznie niezmieniona. Obecnie świadczenie wynosi od 95 do 135 zł miesięcznie, w zależności od wieku dziecka.

95 zł - na dziecko do ukończenia 5. roku życia,

124 zł - na dziecko w wieku od 5 do 18 lat,

135 zł - na dziecko powyżej 18 lat, maksymalnie do ukończenia 24. roku życia.

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2025 r. poz. 1208)