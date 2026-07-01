Nocna akcja strażaków w Świnoujściu. 70 osób musiało opuścić swoje mieszkania

Pożar wybuchł na poddaszu czteropiętrowego budynku przy skrzyżowaniu ul. Grunwaldzkiej i Rybaki, w centrum Świnoujścia. Jak przekazała mł. bryg. Katarzyna Hołota z Komendy Wojewódzkiej PSP, w akcji gaśniczej i ewakuacji mieszkańców uczestniczyło 39 strażaków.

- Ewakuowano 70 osób, w tym dwie przy pomocy drabiny mechanicznej. Brak osób poszkodowanych – poinformowała mł. bryg. Hołota. - Na miejscu działania prowadziło 15 zastępów z powiatu świnoujskiego oraz kamieńskiego – dodała oficer PSP.

Wyjaśniła, że ogień zauważono ok. godz. 1.30, w nocy. Działania strażaków obejmowały ok. 900 m kw. powierzchni budynku. Sytuacja jest już opanowana. Na razie nie są znane przyczyny pożaru.