Gazeta Prawna
Kraj

Wraca sprawa „Wielkiego Bu”. Prokuratura skierowała do sądu akt oskarżenia

Do Sądu Okręgowego w Gliwicach trafił akt oskarżenia w sprawie o rozbój. Wśród oskarżonych były dziennikarz TVN
Wraca sprawa „Wielkiego Bu”. Prokuratura skierowała do sądu akt oskarżeniaShutterstock
oprac. Aleksandra Gruszczyńska
dzisiaj, 09:14

Do sądu trafił we wtorek akt oskarżenia przeciwko Patrykowi M. znanemu szerzej jako „Wielki Bu” – przekazała Prokuratura Krajowa w komunikacie w środę rano.

Skrót artykułu

– W dniu 30 czerwca 2026 roku prokurator Lubelskiego Wydziału Zamiejscowego Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Lublinie skierował do Sądu Okręgowego w Gdańsku akt oskarżenia przeciwko Patrykowi M., pseudonim „Wielki Bu” oraz przeciwko Adrianowi R. – poinformowała Prokuratura Krajowa w specjalnym komunikacie.

Jak przekazano, akt oskarżenia obejmuje łącznie siedem zarzutów. Sześć skierowanych zostało przeciwko Patrykowi M., a jeden przeciwko Adrianowi R.

Jakie czyny prokuratura zarzuca „Wielkiemu Bu”?

Patryk M. jest oskarżony między innymi o udział w zorganizowanej grupie przestępczej, uczestnictwo w obrocie znacznymi ilościami narkotyków i udział w kradzieży z włamaniem auta.

Jak zaznaczyła prokurator Katarzyna Calów-Jaszewska, Patryk M. miał dopuścić się trzech z zarzucanych mu czynów w warunkach powrotu do przestępstwa, czyli recydywy.

W sprawie „Wielkiego Bu” głos zabrał także szef MSWiA Marcin Kierwiński, który umieścił w środę rano wpis na platformie X.

Kierwiński podał dalej informację z prokuratury i napisał, że „Wielki Bu” usłyszał akt oskarżenia za m.in. udział w zorganizowanej grupie przestępczej, obrót narkotykami czy kradzież z włamaniem auta.

- Sprawa jest przykładem skutecznych działań @CBSPolicji prowadzonych we współpracy z prokuraturą oraz partnerami zagranicznymi - napisał Kiewiński.

Kim jest „Wielki Bu” i czym zasłynął?

Patryk M. znany jako „Wielki Bu” zasłynął jako uczestnik freak-fight na galach MMA. Zrobiło się o nim głośno również dlatego, że jego zdjęcie pojawiło się w Biurze Edukacji Narodowej IPN. Patryk M. stał na nim obok ówczesnego prezesa IPN, dzisiejszego prezydenta Karola Nawrockiego. Podczas kampanii wyborczej Patryk M. udostępnił fotografię w mediach społecznościowych.

Karol Nawrocki tłumaczył wówczas, że poznał Patryka M. na sali bokserskiej, ale nie odwołał się do jego powiązań ze światem przestępczym.

Do zatrzymania „Wielkiego Bu” doszło we wrześniu 2025 roku na lotnisku w Hamburgu. Patryk M. próbował wyjechać do Zjednoczonych Emiratów Arabskich. Do Polski został przekazany przez stronę niemiecką 6 listopada na podstawie europejskiego nakazu aresztowania.

Teraz o losie „Wielkiego Bu” zadecyduje sąd.

Źródło: gazetaprawna.pl

Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone.

Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A. Kup licencję.

sądprokuraturapolicja

Powiązane

Marcin Romanowski z PiS
OrzecznictwoSerbia odpowiedziała Polsce. Nowy zwrot w sprawie Romanowskiego
Rezonans magnetyczny – nowe zasady finansowania badań przez NFZ od 25 czerwca 2026 r.
ZdrowieNFZ zapłaci pełną kwotę za cztery badania. Nowe zasady już obowiązują
legitymacja emeryta rencisty zus elektroniczna online wniosek karta mlegitymacja mobywatel
Emerytury i rentyNowe legitymacje z ZUS już od lipca. Jest decyzja ministerstwa i konkretne terminy

Najważniejsze

Ważne: 1 lipca Premier powołał dr. Liwiusza Laskę na stanowisko prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych
KrajWażne: 1 lipca Premier powołał dr. Liwiusza Laskę na stanowisko prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych
Małgorzata Manowska, I prezes Sądu Najwyższego
PrawnikI prezes SN ma prawo powierzyć kierowanie izbą, komu chce. NSA bez prawa kontroli
Kobieta, mężczyzna i dziewczynka siedzą na podłodze i patrzą z uśmiechem, jak dziecko wrzuca pieniądze do skarbonki
ŚwiadczeniaKumulacja świadczeń na dzieci. Tak legalnie zyskasz więcej pieniędzy
Odcinkowy pomiar prędkości
Postępowania i kontrole podatkoweFiskus zagląda przez kamery drogowe
renta wdowia pieniądze
Emerytury i rentyRenta wdowia 2026. Jak połączyć świadczenia, żeby ZUS wypłacił najwięcej? [PRZYKŁADY]
Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski na obchodach Dnia Konstytucji
ŚwiatBliżej do ukraińskiego Panteonu. Czy znajdą się w nim dowódcy UPA?
Autopromocja
381536mega.png
381439mega.png
381499mega.png