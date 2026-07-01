Wraca sprawa „Wielkiego Bu”. Prokuratura skierowała do sądu akt oskarżenia

– W dniu 30 czerwca 2026 roku prokurator Lubelskiego Wydziału Zamiejscowego Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Lublinie skierował do Sądu Okręgowego w Gdańsku akt oskarżenia przeciwko Patrykowi M., pseudonim „Wielki Bu” oraz przeciwko Adrianowi R. – poinformowała Prokuratura Krajowa w specjalnym komunikacie.

Jak przekazano, akt oskarżenia obejmuje łącznie siedem zarzutów. Sześć skierowanych zostało przeciwko Patrykowi M., a jeden przeciwko Adrianowi R.

Jakie czyny prokuratura zarzuca „Wielkiemu Bu”?

Patryk M. jest oskarżony między innymi o udział w zorganizowanej grupie przestępczej, uczestnictwo w obrocie znacznymi ilościami narkotyków i udział w kradzieży z włamaniem auta.

Jak zaznaczyła prokurator Katarzyna Calów-Jaszewska, Patryk M. miał dopuścić się trzech z zarzucanych mu czynów w warunkach powrotu do przestępstwa, czyli recydywy.

W sprawie „Wielkiego Bu” głos zabrał także szef MSWiA Marcin Kierwiński, który umieścił w środę rano wpis na platformie X.

Kierwiński podał dalej informację z prokuratury i napisał, że „Wielki Bu” usłyszał akt oskarżenia za m.in. udział w zorganizowanej grupie przestępczej, obrót narkotykami czy kradzież z włamaniem auta.

Wielki Bu z aktem oskarżenia za https://t.co/V0SeVCaGhK. udział w zorganizowanej grupie przestępczej, obrót narkotykami czy kradzież z włamaniem auta. Sprawa jest przykładem skutecznych działań @CBSPolicji prowadzonych we współpracy z prokuraturą oraz partnerami zagranicznymi — Marcin Kierwiński (@MKierwinski) July 1, 2026 Rozwiń

- Sprawa jest przykładem skutecznych działań @CBSPolicji prowadzonych we współpracy z prokuraturą oraz partnerami zagranicznymi - napisał Kiewiński.

Kim jest „Wielki Bu” i czym zasłynął?

Patryk M. znany jako „Wielki Bu” zasłynął jako uczestnik freak-fight na galach MMA. Zrobiło się o nim głośno również dlatego, że jego zdjęcie pojawiło się w Biurze Edukacji Narodowej IPN. Patryk M. stał na nim obok ówczesnego prezesa IPN, dzisiejszego prezydenta Karola Nawrockiego. Podczas kampanii wyborczej Patryk M. udostępnił fotografię w mediach społecznościowych.

Karol Nawrocki tłumaczył wówczas, że poznał Patryka M. na sali bokserskiej, ale nie odwołał się do jego powiązań ze światem przestępczym.

Do zatrzymania „Wielkiego Bu” doszło we wrześniu 2025 roku na lotnisku w Hamburgu. Patryk M. próbował wyjechać do Zjednoczonych Emiratów Arabskich. Do Polski został przekazany przez stronę niemiecką 6 listopada na podstawie europejskiego nakazu aresztowania.

Teraz o losie „Wielkiego Bu” zadecyduje sąd.