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Tak resort zdrowia chce łatać luki w opiece nad pacjentami. Ekspresowe konsultacje ws. Powiatowych Centrów Zdrowia

Ogólna Izba Przyjęć
Tak Ministerstwo Zdrowia chce łatać luki w systemie opieki nad pacjentami. Projekt rozporządzenia o Powiatowych Centrach Zdrowia trafił do konsultacjiPAP / Marcin Bielecki
oprac. Aleksandra Gruszczyńska
dzisiaj, 20:11

Resort zdrowia ma nowy pomysł na zabezpieczenie opieki nad pacjentami w miejscowościach, w których brak szpitali, a odległość od najbliższej placówki jest większa niż 30 km. Opiekę mają przejąć Powiatowe Centra Zdrowia. Projekt rozporządzenia w tej sprawie trafił właśnie do konsultacji publicznych.

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Ministerstwo Zdrowia chce załatać luki w systemie ratownictwa medycznego i zabezpieczyć pacjentów w regionach, gdzie nie funkcjonują żadne szpitale. Projekt rozporządzenia wprowadzający Powiatowe Centra Zdrowia (PCZ) trafił do konsultacji.

Na czym będzie polegała opieka w Powiatowych Centrach Zdrowia?

Według pomysłu ministerstwa PCZ będą tworzone w powiatach, na terenie których nie funkcjonuje żaden szpital, a odległość drogowa do najbliższej placówki realizującej świadczenia w trybie nagłym przekraczała 30 kilometrów. Zadaniem centrów będzie udzielanie natychmiastowej pomocy pacjentom w stanach nagłego zagrożenia zdrowotnego.

„Uruchomienie powiatowych centrów zdrowia umożliwi zabezpieczenia świadczeń gwarantowanych w miejscach, gdzie dostęp do nich jest najsłabszy” - podał resort w ocenie skutków regulacji.

W ramach gwarantowanych świadczeń Powiatowe Centra Zdrowia zaoferują m.in. podstawową pomoc chirurgiczną, konsultacje specjalistyczne, dozór pacjenta, diagnostykę.

Jak zaznaczyło MZ, świadczenia te dedykowane są pacjentom w stanach nagłych, którzy ze względu na stan zdrowia, wymagają niezwłocznego podjęcia czynności związanych z diagnostyką i leczeniem, a które nie mogą być zrealizowane w tym czasie przez świadczeniodawców udzielających świadczeń w innych zakresach.

PCZ zapewnią także transport w przypadku potrzeby dalszego leczenia w szpitalu.

Wzorem Szpitalne Izby Przyjęć

Pod względem organizacyjnym i lokalowym PCZ mają funkcjonować na wzór szpitalnych izb przyjęć. Model organizacyjny nowych placówek uzyskał już pozytywną rekomendację Prezesa Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji (AOTMiT) z 1 czerwca 2026 roku.

Projekt rozporządzenia dotyczący Powiatowych Centrów Zdrowia został skierowany do konsultacji publicznych. Podmioty zainteresowane oraz instytucje branżowe mają 10 dni na zgłaszanie ewentualnych uwag i propozycji poprawek do przedstawionych przepisów.

Źródło: PAP

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