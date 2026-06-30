Ministerstwo Zdrowia chce załatać luki w systemie ratownictwa medycznego i zabezpieczyć pacjentów w regionach, gdzie nie funkcjonują żadne szpitale. Projekt rozporządzenia wprowadzający Powiatowe Centra Zdrowia (PCZ) trafił do konsultacji.

Na czym będzie polegała opieka w Powiatowych Centrach Zdrowia?

Według pomysłu ministerstwa PCZ będą tworzone w powiatach, na terenie których nie funkcjonuje żaden szpital, a odległość drogowa do najbliższej placówki realizującej świadczenia w trybie nagłym przekraczała 30 kilometrów. Zadaniem centrów będzie udzielanie natychmiastowej pomocy pacjentom w stanach nagłego zagrożenia zdrowotnego.

„Uruchomienie powiatowych centrów zdrowia umożliwi zabezpieczenia świadczeń gwarantowanych w miejscach, gdzie dostęp do nich jest najsłabszy” - podał resort w ocenie skutków regulacji.

W ramach gwarantowanych świadczeń Powiatowe Centra Zdrowia zaoferują m.in. podstawową pomoc chirurgiczną, konsultacje specjalistyczne, dozór pacjenta, diagnostykę.

Jak zaznaczyło MZ, świadczenia te dedykowane są pacjentom w stanach nagłych, którzy ze względu na stan zdrowia, wymagają niezwłocznego podjęcia czynności związanych z diagnostyką i leczeniem, a które nie mogą być zrealizowane w tym czasie przez świadczeniodawców udzielających świadczeń w innych zakresach.

PCZ zapewnią także transport w przypadku potrzeby dalszego leczenia w szpitalu.

Wzorem Szpitalne Izby Przyjęć

Pod względem organizacyjnym i lokalowym PCZ mają funkcjonować na wzór szpitalnych izb przyjęć. Model organizacyjny nowych placówek uzyskał już pozytywną rekomendację Prezesa Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji (AOTMiT) z 1 czerwca 2026 roku.

Projekt rozporządzenia dotyczący Powiatowych Centrów Zdrowia został skierowany do konsultacji publicznych. Podmioty zainteresowane oraz instytucje branżowe mają 10 dni na zgłaszanie ewentualnych uwag i propozycji poprawek do przedstawionych przepisów.