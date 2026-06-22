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Order Zełenskiego trafił do depozytu KPRP. Trwa procedura formalnego odebrania odznaczenia

zelenski order dla polaka terenówki
Leśkiewicz: w poniedziałek Kancelaria Prezydenta odebrała Order Orła Białego odesłany przez ZełenskiegoShutterstock
Zdjęcie - Łukasz Dobrzyński
oprac. Łukasz Dobrzyński
dzisiaj, 20:21
aktualizacja dzisiaj, 21:07

Rzecznik prezydenta Rafał Leśkiewicz przekazał, że w poniedziałek do Kancelarii Prezydenta RP trafił Order Orła Białego zwrócony przez prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego. Zaznaczył jednocześnie, że procedura formalnego zakończenia sprawy wymaga jeszcze publikacji postanowienia prezydenta wraz z kontrasygnatą premiera.

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Podczas poniedziałkowej rozmowy z Polsat News Leśkiewicz przekazał, że Order Orła Białego, który został odesłany przez prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego, w poniedziałek został odebrany w Kancelarii Prezydenta RP i trafił do depozytu Biura Odznaczeń i Nominacji.

- Natomiast formalnie musi nastąpić też ścieżka opublikowania postanowienia pana prezydenta z kontrasygnatą premiera - dodał Leśkiewicz. Rzecznik wyjaśnił, że premier Donald Tusk musi złożyć podpis pod postanowieniem prezydenta, które zostanie opublikowane w Monitorze Polskim.

Status Orderu Orła Białego i depozyt w KPRP

Leśkiewicz zaznaczył, że order przyznany Zełenskiemu w 2023 r. „nikomu nie może zostać przyznany po raz kolejny”. - Legitymacja traci ważność, więc order wraz z legitymacją trafia do depozytu Kancelarii Prezydenta - powiedział.

Pytany przez dziennikarza, czy to jest właściwy moment na „taką awanturę”, Leśkiewicz odparł, że to pytanie należy zadać Zełenskiemu, który „wywołał ten kryzys, a teraz stał się zakładnikiem sytuacji politycznej, do której doprowadził kilka tygodni temu”.

Rzecznik podkreślił, że strona ukraińska dwukrotnie podejmowała próby nawiązania kontaktu z Kancelarią Prezydenta. - Najpierw była próba zorganizowania rozmowy telefonicznej. To była inicjatywa strony ukraińskiej. Ostatecznie do tej rozmowy telefonicznej nie doszło, bo prezydent Zełenski nie chciał rozmawiać z panem prezydentem Karolem Nawrockim - mówił. Dodał, że KPRP nie uzyskała odpowiedzi, dlaczego nie doszło do rozmowy telefonicznej.

- Chwilę później Ukraińcy zaproponowali bezpośrednie spotkanie obu prezydentów. Była zaplanowana data, godzina, spotkanie w Warszawie (...), miało się odbyć kilka dni temu. I nie otrzymaliśmy również dalszej informacji z kancelarii Zełenskiego. Ukraińcy zrezygnowali z organizacji tego spotkania, zamilkli, zakończyli rozmowy - relacjonował Leśkiewicz.

Odpowiedź na słowa Zełenskiego i nadzieja na normalizację relacji

Na uwagę dziennikarza, że z słów Leśkiewicza wynika, iż Zełenski kłamie ws. spotkania z Nawrockim, rzecznik prezydenta powiedział, że prezydent Ukrainy w niedzielnym wywiadzie dla stacji TSN „mija się z faktami”. Zełenski w rozmowie z TSN stwierdził m.in., że Nawrocki zdecydował się na eskalację w sprawie orderu ze względu na wewnętrzną walkę polityczną w Polsce.

Leśkiewicz wyraził jednak nadzieję na normalizację relacji Polski z Ukrainą.

Szef prezydenckiego Biura Polityki Międzynarodowej Marcin Przydacz poinformował w poniedziałek, że strona ukraińska wycofała się z ustalonego spotkania w Warszawie obu prezydentów, proponując kolejną „odległą datę”. Ocenił, że to strona ukraińska „nie była zainteresowana realną dyskusją z polskim prezydentem”.

Sytuacja jest pokłosiem odebrania Zełenskiemu Orderu Orła Białego przez prezydenta Karola Nawrockiego w piątek, co z kolei jest konsekwencją nadania przez ukraińskiego przywódcę imienia „Bohaterów UPA” jednej z jednostek Sił Zbrojnych Ukrainy. W sobotę prezydent Zełenski oświadczył, że odesłał Order Orła Białego prezydentowi Nawrockiemu. Ukraiński prezydent zapewnił, że jego kraj jest wdzięczny narodowi polskiemu za wsparcie i współpracę, co – jak zaznaczył - odgrywa znaczącą rolę w walce o ukraińską i polską niezależność od Rosji.

W związku z decyzją prezydenta Nawrockiego Orderu Orła Białego zrzekli się b. prezydenci Ukrainy: Leonid Kuczma, Wiktor Juszczenko oraz Petro Poroszenko, a innych polskich odznaczeń państwowych zrzekli się: minister spraw zagranicznych Ukrainy Andrij Sybiha, szef Biura Prezydenta Ukrainy Kyryło Budanow, jego zastępca Ihor Żowkwa oraz ambasador Ukrainy w Polsce Wasyl Bodnar. (PAP)

Źródło: PAP

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