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Cienkowska nt. ustawy o artystach: cel to ciągłość ubezpieczeń, nie finansowanie karier (krótka)

Marta Cienkowska
Cienkowska nt. ustawy o artystach: cel to ciągłość ubezpieczeń, nie finansowanie karierPAP Archiwalny / Wiktor Dąbkowski
Zdjęcie - Łukasz Dobrzyński
oprac. Łukasz Dobrzyński
dzisiaj, 20:03

Nie finansowanie kariery, lecz ciągłość ubezpieczenia - to istota projektu o zabezpieczeniu socjalnym artystów – powiedziała w czwartek w Sejmie szefowa MKiDN Marta Cienkowska. Podkreśliła, że ustawa nie będzie wspierała najbogatszych artystów.

Sejm rozpoczął w czwartek pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zabezpieczeniu socjalnym osób wykonujących zawód artystyczny.

- Projekt wprowadza dwa podstawowe rozwiązania. Po pierwsze: status artysty. Osoba ubiegająca się o status będzie musiała wykazać realne, profesjonalne i stałe wykonywanie zawodu artystycznego. Będzie musiała przedstawić udokumentowany dorobek i aktywność zawodową. Status będzie przyznawany na pięć lat, z możliwością przedłużenia do lat ośmiu. To ważny bezpiecznik - powiedziała Cienkowska.

Zaznaczyła, że ustawa nie obejmuje osób przypadkowych. - Nie obejmuje epizodycznej aktywności artystycznej. Nie tworzy otwartego mechanizmu dla każdego, kto jednorazowo wystąpił, namalował obraz albo opublikował tekst. Mówimy o osobach, które z kultury żyją — zawodowo, stale i profesjonalnie - podkreśliła.

Przekazała, że drugi element projektu to dopłata do składek. - Będzie trafiała bezpośrednio do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Jej celem będzie wyłącznie uzupełnienie brakującej części składki do poziomu minimalnego wynagrodzenia. To oznacza, że państwo nie płaci za artystę wszystkiego. Państwo dopłaca różnicę wtedy, kiedy dochody artysty są zbyt niskie, aby mógł samodzielnie utrzymać ciągłość składek. Pomoc będzie więc proporcjonalna i zależna od realnych dochodów. Jeżeli twórca zarobi więcej — dopłata będzie niższa albo nie będzie jej wcale. Jeżeli w danym okresie dochód spadnie — system uzupełni brakującą część składki - wyjaśniła.

Jak mówiła, „to jest istota tego projektu: nie finansowanie kariery, lecz zabezpieczenie ciągłości ubezpieczenia”.

- Prawo do dopłaty będzie przysługiwało tylko tym twórcom, których średnie przychody z ostatnich trzech lat nie przekroczą 125 proc. minimalnego wynagrodzenia. (...) Nieprawdą jest, że ustawa będzie wspierała najbogatszych artystów. Nieprawdą jest, że będzie wspierała celebrytów. Nieprawdą jest, że obejmie każdego, kto funkcjonuje w kulturze - mówiła szefowa resortu kultury.

Dodała, że koszt funkcjonowania systemu w pełnym roku szacowany jest na 320–380 mln zł. (PAP)

Źródło: PAP

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ubezpieczeniaartyściMarta Cienkowska

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