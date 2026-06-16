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Robert Bąkiewicz zatrzymany w Berlinie? MSZ zabrało głos

Policja, niemiecka policja, niemcy
Rzecznik MSZ: polski konsul w Berlinie działa ws. członków Ruchu Obrony Granicshutterstock
Zdjęcie - Łukasz Dobrzyński
oprac. Łukasz Dobrzyński
56 minut temu

Polski konsul w Berlinie prowadzi działania wyjaśniające w związku z interwencją niemieckiej policji wobec członków Ruchu Obrony Granic. Jak przekazał we wtorek na platformie X rzecznik MSZ Maciej Wewiór, przedstawiciel polskiej placówki ustala okoliczności zdarzenia oraz przyczyny zatrzymania uczestników akcji.

We wtorek grupa członków nieformalnej inicjatywy Ruch Obrony Granic chciała umieścić krzyż przy znajdującym się w centrum Berlina głazie upamiętniającym Polaków zamordowanych przez Niemców podczas II wojny światowej. Ich działania zostały jednak przerwane przez interwencję niemieckiej policji.

Do zdarzenia odniósł się później we wpisie na platformie X rzecznik MSZ Maciej Wewiór. „Odnośnie zajścia w Berlinie: nasz konsul na miejscu działa — ustala w tej chwili okoliczności zdarzenia i powody zatrzymania” - napisał rzecznik resortu dyplomacji.

Późnym popołudniem w mediach społecznościowych zaczęły pojawiać się nagrania, na których niemieccy policjanci próbują zatrzymać niosących krzyż członków Ruchu Obrony Granic. W pewnym momencie między nimi a funkcjonariuszami wywiązała się szarpanina. Niektórzy spośród członków ROG, m.in. jego lider Robert Bąkiewicz — zostali unieruchomieni przez policjantów oraz skuci i tymczasowo zatrzymani.

W nagraniu opublikowanym na swoim profilu na X Bąkiewicz podkreślał wcześniej, że członkowie Ruchu Obrony Granic nie prowadzą żadnego zgromadzenia, a chcieli jedynie pomodlić się przed pomnikiem upamiętniającym polskie ofiary oraz umieścić tam krzyż, oraz tabliczki informujące o niemieckich zbrodniach. Apelował także do polskiej ambasady w Berlinie o pomoc w negocjacjach z niemiecką policją, wyrażając obawę, że ta użyje wobec nich siły. (PAP)

Źródło: PAP

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BerlinRobert BąkiewiczRuch Obrony Granic

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