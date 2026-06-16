Gazeta Prawna
Kraj

Sprawa Łukasza Piebiaka w KRS. Rada wstrzymuje dostęp do dokumentów

sprawiedliwość sąd pokoju sędzia pokoju praworządność wymiar sprawiedliwości
Prezydium KRS wstrzymało sędziemu Piebiakowi dostęp do dokumentów z prawnie chronionymi danymi osobowymiShutterstock
Zdjęcie - Łukasz Dobrzyński
oprac. Łukasz Dobrzyński
dzisiaj, 15:50

Rzecznik Krajowej Rady Sądownictwa poinformował, że Prezydium KRS zdecydowało o czasowym odebraniu sędziemu Łukaszowi Piebiakowi, zasiadającemu w Radzie, dostępu do wszystkich dokumentów zawierających chronione prawem dane osobowe. Ostateczne stanowisko w tej sprawie ma zostać podjęte przez KRS w przyszłym tygodniu.

Skrót artykułu

Wtorkowe postanowienie Prezydium ma związek z decyzją ministra sprawiedliwości, prokuratora generalnego Waldemara Żurka o czasowym odsunięciu sędziego Piebiaka od obowiązków sędziowskich.

KRS ogranicza dostęp do danych osobowych sędziego Piebiaka w związku z postępowaniami

„Prezydium Krajowej Rady Sądownictwa 16 czerwca 2026 r. podjęło decyzję o wstrzymaniu sędziemu Piebiakowi dostępu do wszystkich dokumentów zawierających prawnie chronione dane osobowe do czasu zajęcia stanowiska przez Radę” – podał rzecznik Rady, także jej członek, sędzia Jarosław Łuczaj w komunikacie. Postanowienie to wiąże się z faktem, że KRS jest administratorem danych osobowych i odpowiada za ich ochronę.

Rzecznik dodał, że w związku ze sprawą Piebiaka Prezydium KRS powołało zespół, który ma ocenić możliwość wykonywania czynności służbowych przez sędziego w Radzie. Zespół ma się zebrać w ten czwartek.

Zespół KRS zbada sytuację Piebiaka

Decyzję w sprawie Piebiaka KRS podejmie natomiast na najbliższym posiedzeniu zaplanowanym na 23-24 czerwca (wtorek-środa).

Sędzia Łukasz Piebiak z warszawskiego sądu rejonowego to były wiceszef MS z czasów kierowania resortem przez Zbigniewa Ziobrę. Piebiak w 2019 r. był wiązany przez media z tzw. aferą hejterską w resorcie sprawiedliwości. Po tych doniesieniach Piebiak podał się do dymisji. Oświadczał jednocześnie, że „informacje dotyczące rzekomej afery hejterskiej (...) są nieprawdziwe i zmanipulowane”.

W maju br. Piebiak - jako jeden z 15 sędziów - został wybrany przez Sejm do Krajowej Rady Sądownictwa. Jego kandydaturę do tej Rady wskazał klub PiS.

Minister Żurek argumentując w poniedziałek decyzję o czasowym odsunięciu Piebiaka wskazał na postępowania, które toczą się wobec sędziego - w tym na tzw. aferę hejterską oraz na postępowanie dotyczące podrobionego testamentu ws. mieszkania. (PAP)

nl/ mja/ rbk/

Źródło: PAP

Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone.

Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A. Kup licencję.

Waldemar ŻurekKRSŁukasz Piebiak

Powiązane

Sejm
KrajKomisja sejmowa wskazała 15 kandydatów do KRS. Na liście Piebiak i Zawadzki
Warszawa 24.04.2026 Ministerstwo Sprawiedliwości Minister Waldemar Żurek. Fot. Wojtek Górski
PrawnikŻurek odsuwa sędziego Piebiaka. Minister wskazuje na poważne zarzuty
Waldemar Żurek
PrawnikŻurek odsunął sędziego Piebiaka. Spór o status w KRS

Najważniejsze

Ministerstwo Finansów
Postępowania i kontrole podatkoweMałpki, akcyza, JPK, KSeF. Ministerstwo Finansów chce kolejnych zmian w podatkach
Młotek sędziowski leżący na publikacji dotyczącej AI Act, na tle flagi Unii Europejskiej, symbolu sztucznej inteligencji oraz wagi sprawiedliwości. Grafika przedstawia unijne regulacje dotyczące sztucznej inteligencji i nadzór prawny nad rozwojem technologii AI.
PrawoParlament Europejski za zmianami w AI Act. Czy to koniec aplikacji "rozbierających"?
Posiedzenie rzadu
WynagrodzeniaKlamka zapadła. Zarobki lekarzy pod lupą. Projekt ustawy przyjęty przez rząd
sprawiedliwość sąd pokoju sędzia pokoju praworządność wymiar sprawiedliwości
KrajSprawa Łukasza Piebiaka w KRS. Rada wstrzymuje dostęp do dokumentów
Studentka pracująca w kawiarni może dorabiać do renty rodzinnej. Od czerwca 2026 r. obowiązują wyższe limity zarobków.
Emerytury i rentyWakacyjna praca bez ryzyka? Od czerwca ZUS podniósł limity dla osób z rentą rodzinną
Ryszard Petru
PolitykaPetru z pomysłem na Centrum. „Konfederacja light” budzi wątpliwości
Kobieta wkładająca karton z sokiem do wózka w sklepie
KrajHipermarket znalazł sposób na zakaz handlu. Ministerstwo natychmiast wkroczyło do akcji
Autopromocja
381453mega.png
381439mega.png
381484mega.png