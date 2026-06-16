Wtorkowe postanowienie Prezydium ma związek z decyzją ministra sprawiedliwości, prokuratora generalnego Waldemara Żurka o czasowym odsunięciu sędziego Piebiaka od obowiązków sędziowskich.

KRS ogranicza dostęp do danych osobowych sędziego Piebiaka w związku z postępowaniami

„Prezydium Krajowej Rady Sądownictwa 16 czerwca 2026 r. podjęło decyzję o wstrzymaniu sędziemu Piebiakowi dostępu do wszystkich dokumentów zawierających prawnie chronione dane osobowe do czasu zajęcia stanowiska przez Radę” – podał rzecznik Rady, także jej członek, sędzia Jarosław Łuczaj w komunikacie. Postanowienie to wiąże się z faktem, że KRS jest administratorem danych osobowych i odpowiada za ich ochronę.

Rzecznik dodał, że w związku ze sprawą Piebiaka Prezydium KRS powołało zespół, który ma ocenić możliwość wykonywania czynności służbowych przez sędziego w Radzie. Zespół ma się zebrać w ten czwartek.

Zespół KRS zbada sytuację Piebiaka

Decyzję w sprawie Piebiaka KRS podejmie natomiast na najbliższym posiedzeniu zaplanowanym na 23-24 czerwca (wtorek-środa).

Sędzia Łukasz Piebiak z warszawskiego sądu rejonowego to były wiceszef MS z czasów kierowania resortem przez Zbigniewa Ziobrę. Piebiak w 2019 r. był wiązany przez media z tzw. aferą hejterską w resorcie sprawiedliwości. Po tych doniesieniach Piebiak podał się do dymisji. Oświadczał jednocześnie, że „informacje dotyczące rzekomej afery hejterskiej (...) są nieprawdziwe i zmanipulowane”.

W maju br. Piebiak - jako jeden z 15 sędziów - został wybrany przez Sejm do Krajowej Rady Sądownictwa. Jego kandydaturę do tej Rady wskazał klub PiS.

Minister Żurek argumentując w poniedziałek decyzję o czasowym odsunięciu Piebiaka wskazał na postępowania, które toczą się wobec sędziego - w tym na tzw. aferę hejterską oraz na postępowanie dotyczące podrobionego testamentu ws. mieszkania. (PAP)

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