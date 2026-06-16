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E-recepty do realizacji w wielu aptekach. Ministerstwo zmienia termin wdrożenia

Firmy oferujące e-recepty uszczegółowiły formularze dla pacjentów
Dzielenie recept od 1 lipca; MZ przesuwa termin wdrożenia zmianShutterstock / fot. fizkes/Shutterstock
Zdjęcie - Łukasz Dobrzyński
oprac. Łukasz Dobrzyński
dzisiaj, 15:43

Ministerstwo Zdrowia poinformowało, że uruchomienie funkcji umożliwiającej realizację e-recept w różnych aptekach zostało przesunięte na 1 lipca. Resort wyjaśnił, że zmiana terminu wynika z uwzględnienia wniosku Naczelnej Izby Aptekarskiej oraz konsultacji ze środowiskiem aptecznym. Pierwotnie rozwiązanie miało zacząć obowiązywać 18 czerwca.

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Ministerstwo Zdrowia poinformowało, że decyzja o przesunięciu terminu wdrożenia zmian jest skutkiem konsultacji ze środowiskiem aptecznym i odpowiedzią na wniosek Naczelnej Izby Aptekarskiej.

Nowa funkcjonalność e-recept w aptekach od 1 lipca po konsultacjach z branżą

Nowa funkcjonalność, polegająca na realizacji e-recepty w różnych aptekach, ma zostać uruchomiona 1 lipca. Natomiast centrum e‑zdrowia przyjmuje na bieżąco deklaracje aptek o przystąpieniu do usługi.

„Zmiana harmonogramu pozwoli na lepsze przygotowanie techniczne i organizacyjne środowiska aptecznego do wdrożenia nowego rozwiązania. Dzięki temu więcej aptek będzie miało dostęp do nowej funkcjonalności już od pierwszego dnia jej funkcjonowania. Równolegle Naczelna Izba Aptekarska i Centrum e‑Zdrowia prowadzą wspólne działania edukacyjne wspierające sprawne wdrożenie rozwiązania w całej Polsce” - napisano w komunikacie.

Pacjenci zyskają możliwość realizacji e-recept w różnych aptekach – system dobrowolny

Resort wdrożenie zmian zapowiedział w czwartek. Dyrektor departamentu polityki lekowej w MZ Mateusz Oczkowski powiedział wówczas, że każda apteka, która złoży wniosek zostanie podłączona przez centrum e-zdrowia do systemu, który umożliwia dzielenie recept. Zaznaczył, że rozwiązanie to było testowane w kilku aptekach w Łodzi i Kaliszu, z pozytywnym wynikiem.

Zmiany oznaczają, że pacjenci nie będą zmuszeni do realizacji całej recepty w jednym miejscu. Udział aptek w programie jest dobrowolny.

Brak możliwości dzielenia recept jest szczególnie uciążliwy w przypadku leków deficytowych. Pacjent, który „otworzył” receptę w jednym miejscu, może pozostałe leki wykupić tylko w tej samej placówce.

Dyrektor zapowiedział również, że centrum e-zdrowia ma utworzyć mapę aptek, w których można dzielić recepty. Dzięki niej pacjenci będą wiedzieli gdzie nie muszą realizować od razu całej recepty. (PAP)

kra/ mark/

Źródło: PAP

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Ministerstwo Zdrowiae-receptadzielenie recept

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