Wyłowienie suma na Gocławiu nagłośnione w sieci

Sprawę wyłowienia suma z jeziorka na Gocławiu nagłośniono w mediach społecznościowych. Z filmów w nich zamieszczonych wynika, że dwóch mężczyzn na przełomie maja i czerwca wypłynęło na jeziorko rowerem wodnym, a jeden z nich wyłowił z niego suma. Ryba miała zostać zapakowana do bagażnika auta, bez dostępu do wody.

Straż Graniczna poinformowała w piątkowym komunikacie, że mężczyzna, który we wtorek został zatrzymany w tej sprawie przez funkcjonariuszy stołecznej policji, został deportowany.

„W toku przeprowadzonych czynności ustalono, że jego pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej stanowi zagrożenie dla porządku publicznego” – przekazała.

Zakaz wjazdu na 5 lat i rygor natychmiastowej wykonalności

Przekazanie przez policjantów obywatela Ukrainy do placówki Straży Granicznej w Warszawie wraz z wnioskiem o wydanie decyzji powrotowej nastąpiło w środę. Komendant placówki SG w Warszawie wydał 57-latkowi decyzję o zobowiązaniu do powrotu bez określenia terminu dobrowolnego wyjazdu. Orzeczono także zakaz ponownego wjazdu na terytorium Polski oraz innych państw obszaru Schengen na okres pięciu lat.

„Ze względu na charakter sprawy decyzji nadano rygor natychmiastowej wykonalności. Jeszcze tego samego dnia funkcjonariusze Straży Granicznej doprowadzili mężczyznę do drogowego przejścia granicznego w Dorohusku, gdzie nastąpiło przymusowe wykonanie wydanej decyzji i przekazanie cudzoziemca poza granice Rzeczypospolitej Polskiej” – podała SG. (PAP)

kblu/ joz/