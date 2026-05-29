Potencjalny lek przeciwstarzeniowy

4-N-furfurylocytozyna - innowacyjna pochodna cytozyny po raz pierwszy została zsyntezowana kilkanaście lat temu przez prof. Wojciecha Markiewicza. Dalej jej analizą zajęła się prof. Eliza Wyszko. – W trakcie badań na liniach komórkowych 4-N-furfurylocytozyna - w skrócie FC - nie wykazywała żadnych właściwości toksycznych. Nie udało mi się znaleźć stężenia, które zabijałoby komórki – mówi poznańska badaczka.

Stąd pojawiła się koncepcja, że FC może mieć właściwości prozdrowotne a nawet przeciwstarzeniowe. W dalszych krokach średnie stężenie związku było testowane na drożdżach, a potem na myszach. Dorosłym gryzoniom podawano FC w wodzie. Istniała obawa, że taki roztwór może im nie smakować. Zdarza się to dość często i może zrujnować niejeden eksperyment.

- Okazało się jednak, że myszom smakowało FC w wodzie, piły ją jak zazwyczaj. Nie było też żadnych efektów negatywnych, toksyczności, niczego takiego nie stwierdziliśmy – opowiada prof. Eliza Wyszko.

Co ciekawe, badania wykazały, że związek zatrzymuje procesy starzenia się na poziomie komórkowym wykazując właściwości prozdrowotne, proproliferacyjne. (Wspiera namnażanie nowych komórek.) Naukowcy sprawdzali dwa stężenia preparatu i za każdym razem otrzymane rezultaty były podobne.

- W trakcie badań skupiliśmy się na mózgach, ich starzeniu się, neurodegeneracji. Myszy też mogą chorować na Parkinsona czy Alzheimera. Okazało się, że podawanie FC chroni przed rozwojem neurodegeneracji mózgu pomimo zaawansowanego wieku myszy – mówi badaczka z Poznania.

Na razie jej zespól ukończył badania na zwierzętach. Właściwości preparatu zostały opatentowane. - Myślimy o kolejnych eksperymentach, które mogłyby wykazać bardziej dokładnie efekt działania FC na organizm zwierzęcy, żeby w przyszłości można było bezpiecznie przetestować go na ludziach. Może też nam pomoże – podsumowuje prof. Eliza Wyszko.