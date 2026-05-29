Bakteria, która lubi ciepło i zjada plastik

Dr Daria Lisewska i mgr Alicja Mazuryk z Instytutu Materiałów Polimerowych należącym do Sieci Badawczej Łukasiewicz zidentyfikowały nowy szczep bakterii, który rozkłada biodegrowalny plastik - poliaktyd .

- Interesujących mikroorganizmów szukałyśmy w kompostowni przemysłowej, bo wiedziałyśmy, że to miejsce, gdzie odpadki organiczne bardzo szybko i wydajnie ulegają rozkładowi. Pobrałyśmy próbki kompostu oraz resztki folii poliaktydowej do badań – opowiada mgr Alicja Mazuryk.

W serii doświadczeń w ramach projektu „Bioprodukt przyspieszający rozkład biodegradowalnych materiałów polimerowych” (finansowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, nr LIDER/48/0247/L-12/20/NCBR/2021 ) badaczki wytypowały kilka obiecujących szczepów bakterii m.in. Geobacillus thermoleovorans, który wzrastał właśnie w obecności polilaktydu, co świadczyło, że wykorzystuje polimer jako źródło składników odżywczych, czyli się nim żywi. Na dodatek okazało się, że jest to bakteria lubiąca ciepło, bo optymalny wzrost obserwowany był w temperaturze powyżej 50 °C.

- Jej aktywność metaboliczna jest największa w wysokich temperaturach, czyli ok. 58 °C, a czasami nawet w 70 °C. Nie jest to często spotykane wśród bakterii, bo zazwyczaj ich optymalne działanie obserwuje się w okolicach 35 °C– mówi dr Daria Lisewska. Pasuje to idealnie do pryzm kompostowych, gdzie temperatury osiąga nawet 70 °C.

Na bazie „plastikożernej”, ciepłolubnej bakterii udało się już stworzyć specjalny preparat przyspieszający rozkład opisanego wcześniej plastiku w kompostownikach przydomowych i kompostowniach przemysłowych.

- Opracowałyśmy bioprodukt przyspieszający degradację tworzyw polimerowych. Stworzony jest ze specjalnie przygotowanego, porowatego granulatu skrobiowego, pokrytego wysuszonymi bakteriami w formie liofilizatu, który jest bardzo trwały i po ponownym nawodnieniu umożliwia ich namnażanie. By nasze mikroby rozkładały biogradowalny plastik, wystarczy umieścić go w kompostowniku – dodaje dr Daria Lisewska.

W ten sposób okres potrzebny do rozłożenia poliaktydowych sztućców czy folii znacząco się skraca.

- Z naszych badań wynika, że udało się nam skrócić proces rozkładu folii polilaktydowej z 12 do 8 tygodni, a więc o 1/3 potrzebnego czasu – zaznacza mgr Alicja Mazuryk.