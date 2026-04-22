20 marca Naczelny Sąd Administracyjny uchylił orzeczenie stołecznego sądu administracyjnego oraz wcześniejszą decyzję stołecznego USC odmawiającą wpisania do rejestru stanu cywilnego aktu małżeństwa jednopłciowego obywateli polskich, zawartego za granicą. Jednocześnie zobowiązał kierownika USC do przeniesienia do rejestru takiego aktu małżeństwa jednopłciowego w ciągu 30 dni. W tej sprawie w 2023 r. NSA skierował pytanie prejudycjalne do Trybunału Sprawiedliwości UE. Dwa lata później – w listopadzie 2025 r. – Trybunał orzekł, że państwo członkowskie ma obowiązek uznać małżeństwo pary tej samej płci zawarte legalnie w innym kraju Unii, nawet jeśli prawo tego państwa nie uznaje tego typu związków. Po odpowiedzi TSUE sprawa wróciła na wokandę NSA.

Stanowisko Lewicy: Włodzimierz Czarzasty o wykonaniu orzeczeń

W środę w rozmowie z dziennikarzami marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty (Lewica) zaznaczył, że na ten moment decyzja NSA w tej sprawie nie dotarła do prezydenta Warszawy Rafała Trzaskowskiego. - Na pewno można jakiekolwiek kroki przedsięwziąć w tej sprawie w momencie, kiedy ta decyzja do pana Trzaskowskiego dotrze - powiedział. Dodał, że klub Lewicy monitoruje na bieżąco sytuację w tej sprawie.

Przekazał, że wicepremier, minister cyfryzacji z ramienia Lewicy Krzysztof Gawkowski skierował 3 kwietnia pismo do prezydenta Trzaskowskiego, w którym „poinformował go, że w momencie, w którym (Rafał Trzaskowski) dostanie te dokumenty (...), jest do jego dyspozycji z wiedzą o tym, jak to (wyrok NSA) wprowadzić”. - Czekamy, czy pan prezydent Trzaskowski skorzysta z możliwości spotkania z premierem Gawkowskim - dodał Czarzasty.

Czarzasty, będący przewodniczącym Nowej Lewicy, która wraz z PPS i Unią Pracy tworzy parlamentarny klub Lewicy, podkreślił, że środowisko lewicowe ma w tej sprawie jasne stanowisko. - Trzeba wprowadzić tę decyzję, zarówno sądu europejskiego, jak i sądu polskiego w życie - powiedział .

W tej sprawie - jak mówił - kontaktował się także „z prezydentami miast z Lewicy”. - Jak taka możliwość się pojawi, wszyscy nasi prezydenci będą to oczywiście wdrażali w życie, tylko musi być określona formuła prawna i określone procesy muszą się zakończyć - oświadczył.

- Jeśli mówimy, że wszystkie decyzje TSUE powinny być realizowane, bo to jest prawo obowiązujące również Polskę, to również w tym względzie - stwierdził Czarzasty. Dodał, że w sprawie transkrypcji aktów małżeństw jednopłciowych trwają rozmowy z ministrami, „głównie z ministrem Kierwińskim”. - Kawałek po kawałku wydaje mi się, że kropla drąży skałę w tej sprawie, jeżeli chodzi o ministra Kierwińskiego - ocenił Czarzasty.

Reakcja prezydenta Warszawy Rafała Trzaskowskiego ws. wykonania wyroku

We wtorek do sprawy transkrypcji aktów małżeństw par jednopłciowych odniósł się prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski. „Wykonamy wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego, tu nie ma w ogóle żadnej dyskusji. Natomiast trzeba podkreślić, że wyrok dotyczy jednej konkretnej sprawy i nie istnieje jeszcze nawet wypróbowany sposób jego realizacji” - napisał w mediach społecznościowych. „Właśnie pracujemy nad tym, jak skutecznie wykonać ten wyrok w sensie technicznym, jak najszybciej po zwrocie akt z NSA (kiedy to nastąpi - nie jest zależne od nas)” - poinformował.

MSWiA wskazało, że wyrok NSA z 20 marca br., który zobowiązał USC do transkrypcji aktu małżeństwa dwóch mężczyzn, „dotyczy indywidualnej sprawy i w tym zakresie, jako prawomocne rozstrzygnięcie polskiego sądu, jest bezwzględnie przestrzegany”.

„Są prowadzone prace nad rozwiązaniami umożliwiającymi implementację wyroku TSUE, który posiada charakter generalny i odnosi się do wszystkich analogicznych przypadków. Zaprzeczamy przy tym twierdzeniom o próbach ograniczania skutków orzecznictwa, gdyż celem rządu jest wypracowanie skutecznych rozwiązań prawnych” - podał resort spraw wewnętrznych i administracji. Zaznaczył, że pełna realizacja wytycznych TSUE oraz wprowadzenie procedury transkrypcji wymaga zmian legislacyjnych.

Na początku kwietnia przedstawiciele Ministerstwa Cyfryzacji i Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji przekazali PAP, że resorty pracują nad rozwiązaniami, które umożliwią wykonanie wyroku NSA dotyczącego przeniesienia do rejestru stanu cywilnego aktu małżeństwa osób tej samej płci zawartego za granicą. Chodzi o zmianę rozporządzenia w sprawie wzorów dokumentów wydawanych z zakresu rejestracji stanu cywilnego. Przewiduje ona zmianę wzoru odpisu skróconego i zupełnego aktu małżeństwa – chodzi o zastąpienie określeń „kobieta” i „mężczyzna” określeniami „pierwszy małżonek” i „drugi małżonek”, a tym samym umożliwienie transkrypcji aktów małżeństw tej samej płci.

Marcowy wyrok dotyczył małżeństwa dwóch Polaków zawartego legalnie w 2018 r. w Berlinie. Para postanowiła przenieść się do Polski. Chcąc być traktowanymi w kraju jako małżonkowie, mężczyźni złożyli wniosek o transkrypcję niemieckiego aktu małżeństwa do polskiego rejestru stanu cywilnego. Spotkali się jednak z odmową, uzasadnioną tym, że polskie prawo nie dopuszcza małżeństw tej samej płci. (PAP)