Resort podkreślił, że „asertywna polityka migracyjna, odpowiedzialne podejście do ochrony polskich granic, wprowadzenie cyfrowej kontroli cudzoziemców Entry/Exit System to główna oś działań MSWiA w ciągu ostatnich dwóch lat”.

Efektem, jak podało MSWiA, jest większa liczba odmów wjazdu dla cudzoziemców. - Liczba odmów wjazdu do Polski cudzoziemców w okresie od początku roku do dziś wyniosła ponad 7 tys. To 20-proc. wzrost wobec tego samego okresu 2024 r. (5,7 tys.)” - przekazał resort.

Dodał, że Straż Graniczna „dysponuje lepszymi możliwościami działania i rygorystycznie wykonuje swoje zadania, pilnując nie tylko granicy wschodniej, ale także działających przejść granicznych na drogach, w portach i lotniskach”.

Z danych Straży Granicznej wynika, że w 2025 r. wjazdu na terytorium Polski odmówiono 25 114 osobom. Największą liczbę stanowili obywatele Ukrainy (19 494), Mołdawii (1704), Białorusi (1135), Gruzji (921), Kolumbii (425), Rosji (269), Tadżykistanu (106), Turcji (84) i Uzbekistanu (82).

Dla porównania, rok wcześniej Straż Graniczna odmówiła wjazdu do Polski 19 762 osobom, zaś w roku 2023 odmówiono wjazdu 17 995 osobom.(PAP)

