Rosja liczy miliardy. Zwolnienie z sankcji pomaga Kremlowi

Z opublikowanego przez amerykański Urząd ds. Kontroli Aktywów Zagranicznych wynika, że nowe wyłączenie obejmuje transakcje dotyczące rosyjskiej ropy naftowej załadowanej na tankowce przed 17 kwietnia. Licencja obowiązuje do 16 maja, co oznacza niemal miesięczne okno dla kontynuowania dostaw mimo obowiązujących sankcji.

To już drugie takie odstępstwo w krótkim czasie. Poprzednie wygasło 11 kwietnia, a jeszcze kilka dni wcześniej sekretarz skarbu Scott Bessent deklarował publicznie, że administracja nie zamierza przedłużać podobnych ulg ani dla Rosji, ani dla Iranu. Ostateczna decyzja stoi więc w sprzeczności z wcześniejszym przekazem politycznym.

Nowe wyłączenie, podobnie jak wcześniejsze, nie obejmuje sprzedaży ropy do podmiotów powiązanych z Iranem, Koreą Północną, Kubą oraz okupowanymi terytoriami Ukrainy. Jednocześnie w przeszłości dopuszczono wyjątki humanitarne, które pozwoliły na dostawy surowca na Kubę.

Rosja zarabia na kryzysie naftowym i decyzjach USA

Szacunki polityków Partii Demokratycznej w Senacie wskazują, że dzięki połączeniu konfliktu USA z Iranem oraz czasowego luzowania sankcji Rosja mogła zarabiać dodatkowo około 150 mln dolarów dziennie na eksporcie ropy. Łącznie przełożyło się to już na ponad 4 mld dolarów dodatkowych wpływów.

To znaczące środki w kontekście finansowania działań wojennych na Ukrainie, które miały być ograniczane właśnie poprzez sankcje energetyczne. Wbrew pierwotnym założeniom, mechanizmy restrykcyjne okazują się więc mniej szczelne, niż zakładano.

Dodatkowe prognozy wskazują, że przy utrzymaniu ceny rosyjskiej ropy Urals na poziomie 93,40 dolara za baryłkę, całoroczne wpływy z eksportu mogą wzrosnąć nawet o 40 mld dolarów. Oznaczałoby to istotne wzmocnienie rosyjskiego budżetu w warunkach międzynarodowej izolacji.

Wpływ wojny USA–Iran na ceny ropy i rynek surowców

Pierwsze decyzje o czasowym łagodzeniu sankcji były tłumaczone potrzebą stabilizacji rynku ropy naftowej w obliczu napięć wokół cieśniny Ormuz – jednego z kluczowych szlaków transportowych dla światowych dostaw energii. Blokada tego obszaru groziła gwałtownym wzrostem cen i zakłóceniami w globalnym handlu.

W ostatnich dniach sytuacja uległa jednak zmianie. Po informacjach o ponownym otwarciu cieśniny oraz sygnałach o możliwym porozumieniu między Stanami Zjednoczonymi a Iranem ceny ropy gwałtownie spadły. Notowania surowca obniżyły się o około 10 proc., a baryłka ropy Brent kosztowała około 90 dolarów.

Taki rozwój wydarzeń podważa pierwotne uzasadnienie dla utrzymywania wyjątków sankcyjnych. Rynek zaczął się stabilizować, a mimo to administracja zdecydowała się na kolejne przedłużenie licencji.

Polityczne sprzeczności wokół decyzji administracji USA

Rozbieżność między wcześniejszymi deklaracjami a podjętymi działaniami rodzi pytania o spójność strategii Stanów Zjednoczonych wobec Rosji. Publiczne zapowiedzi zaostrzenia kursu zostały szybko zweryfikowane przez realia rynku energetycznego i presję geopolityczną.

Dodatkowym elementem napięcia jest równoległe utrzymanie podobnego wyłączenia dla irańskiej ropy, które obowiązuje do 19 kwietnia. Brak oficjalnego uzasadnienia dla nowych decyzji ze strony Departamentu Skarbu pogłębia niepewność i pozostawia pole do spekulacji.

Eksperci rynku energii zwracają uwagę, że tego typu działania mogą osłabiać wiarygodność sankcji jako narzędzia politycznego. Każde odstępstwo tworzy bowiem precedens i sygnał dla rynków, że restrykcje mogą być elastycznie interpretowane w zależności od sytuacji.

Rynek ropy a przyszłość sankcji wobec Rosji

Obecna sytuacja pokazuje, jak silnie powiązane są decyzje polityczne z dynamiką rynku surowców. Próby jednoczesnego ograniczania dochodów Rosji i stabilizowania globalnych cen energii prowadzą do sprzecznych działań.

W krótkim terminie oznacza to utrzymanie wysokich wpływów dla rosyjskiego sektora naftowego, mimo formalnego obowiązywania sankcji. W dłuższej perspektywie może natomiast wpłynąć na skuteczność całego systemu restrykcji oraz relacje między największymi graczami na rynku energii.