Drugiego dnia obrad Sejm będzie kontynuował prace nad rządowym projektem ustawy o ratyfikacji Umowy między rządem RP a Gabinetem Ministrów Ukrainy o współpracy w zwalczaniu przestępczości. Umowę podpisali 11 grudnia ub. roku we Lwowie ministrowie spraw wewnętrznych Polski i Ukrainy Marcin Kierwiński i Ihor Kłymenko. Nowa regulacja zastąpi poprzednią umowę zawartą przez oba kraje w 1999 r. Według Kierwińskiego celem nowej umowy jest stworzenia lepszych ram prawnych dla wykrywania, zapobiegania i zwalczania przestępczości, w tym aktów sabotażu.

Posłowie będą pracować nad projektem Polski 2050 ws. najmu krótkoterminowego. Projekt wpłynął do Sejmu na początku grudnia ub. roku, minister funduszy i polityki regionalnej, Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz (Polska 2050) mówiła wówczas, że nowe przepisy „ucywilizują najem krótkoterminowy”. Według projektu najmem krótkoterminowym jest wynajmowaniem lokali na okres krótszy niż 30 dni. Lokale, w których świadczone będą tego typu usługi, mają być specjalnie oznaczane. Niestosowanie się do przepisów byłoby karane grzywną nawet do 50 tys. zł.

Odbędą się też debaty nad dwoma rządowymi projektami zmieniającymi m.in. Kodeks postępowania karnego.

Celem pierwszego projektu jest zwiększenie sądowej kontroli nad decyzjami prokuratorów. Obecnie, jeśli prokurator odmówi w śledztwie dopuszczenia pełnomocnika (np. adwokata) osoby niebędącej stroną postępowania, można złożyć zażalenie tylko do prokuratora wyższego szczebla. Po zmianach takie zażalenie będzie rozpoznawał sąd rejonowy odpowiedni dla miejsca prowadzenia postępowania. Oznacza to wprowadzenie niezależnej kontroli decyzji prokuratora przez sąd.

Drugi projekt nowelizacji Kpk ma na celu wykonanie prawa UE. Jego celem jest usprawnienie stosowania Europejskiego Nakazu Aresztowania. Chodzi o uzupełnienie polskich przepisów odnoszących się do ENA oraz zapewnienie w polskim porządku prawnym pełnej implementacji tego mechanizmu - poprzez pełne wdrożenie decyzji ramowej z 13 czerwca 2002 r. w sprawie ENA i procedury wydawania osób między państwami członkowskimi. ENA umożliwia szybkie przekazywanie osób między państwami UE w celu prowadzenia spraw karnych lub wykonania kary.