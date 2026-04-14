Poseł Konfederacji Konrad Berkowicza na początku wtorkowych obrad Sejmu, w kontekście konfliktu na Bliskim Wschodzie oskarżył Izrael o użycie zakazanych bomb fosforowych i ataki na ludność cywilną. Stwierdził też, że Izrael „dokonuje ludobójstwa” i nazwał go „nową III Rzeszą”. Następnie stojąc na sejmowej mównicy rozwinął wydruk przedstawiający przerobioną izraelską flagę, na której zamiast gwiazdy Dawida była swastyka. Jak dodał, tak właśnie powinna wyglądać flaga Izraela.

Do zachowania posła odniosło się MSZ na portalu X

„Ministerstwo Spraw Zagranicznych w najostrzejszy sposób potępia posłużenie się przez posła Konrada Berkowicza symbolem swastyki wpisanym we flagę Państwa Izrael. Krytyka polityki regionalnej Izraela ze strony posła nie uzasadnia takiego gestu, który jest w najwyższym stopniu obraźliwy nie tylko dla Żydów i Izraelczyków, ale wszystkich, wśród których Holokaust i inne zbrodnie nazistowskie są ważnym elementem pamięci i tożsamości” - czytamy we wpisie MSZ.

Jak podkreślono, „Polacy mają szczególny obowiązek dbania o pamięć historyczną związaną z Zagładą, największą zbrodnią na terenach okupowanych”. „Jakiekolwiek prowokacje uznać należy za karygodne i niedopuszczalne” - oświadczył resort dyplomacji.

Symbol swastyki na fladze Izraela wywołał oburzenie

Zachowanie Berkowicza potępiła też Kancelaria Sejmu w imieniu marszałka Sejmu Włodzimierza Czarzastego. Poinformowano o przygotowaniu przez Czarzastego wniosku do prezydium Sejmu o ukaranie posła. Oprócz tego na polecenie marszałka „służby prawne Kancelarii Sejmu analizują możliwość podjęcia dalszych kroków prawnych, w tym zawiadomienia organów ścigania o podejrzeniu popełnienia przestępstwa”.

Do wpisu innego polityka Konfederacji Sławomira Mentzena, który udostępnił nagranie z wystąpieniem Berkowicza odniósł się ambasador USA w Polsce Tom Rose. „Wstydźcie się, wstydźcie się, wstydźcie się! Może nawet zauważyliście, że my, Żydzi, nie jesteśmy już tak łatwi do pomiatania, prawda? Bronimy się z całych sił, bez przeprosin – stoimy po stronie naszych przyjaciół i wiemy, jak walczyć i pokonać naszych wrogów!” - napisał na platformie X. Rose.

Zdarzenie to skomentowała także ambasada Izraela w Polsce. „Zdecydowanie potępiamy dzisiejszy antysemicki horror w polskim parlamencie ze strony posła Berkowicza” - czytamy we wpisie ambasady na platformie X. „W oficjalny Dzień Pamięci o Holokauście w Izraelu polski poseł zbezcześcił flagę izraelską i porównał żydowski symbol oraz państwo żydowskie do nazistów, zamiast wyrazić solidarność z ofiarami Holokaustu” - podkreślono.

We wtorek w Izraelu obchodzone jest święto państwowe Jom Ha-Szoa - Dzień Pamięci o Ofiarach Zagłady. Jest to święto ruchome, przypada 27. dnia hebrajskiego miesiąca Nisan (zazwyczaj w kwietniu lub maju) a data ta została wybrana ze względu na bliskość rocznicy powstania w getcie warszawskim (15. Nisan 1943 - 19 kwietnia 1943). W kalendarzu gregoriańskim w 2026 r. święto to wypada 14 kwietnia.