Polscy studenci będą jeździć do Samarkandy. Jest nowa umowa między Polską a Uzbekistanem

Dokument podpisali minister nauki i szkolnictwa wyższego Marcin Kulasek oraz uzbecki minister szkolnictwa wyższego, nauki i innowacji Kongratbaj Szaripow.

Zgodnie z listem intencyjnym Polska i Uzbekistan będą współpracować tworząc wspólne centra badawcze, konsorcja akademickie oraz wspierając długoterminową współpracę uczelni (promując podpisywanie umów między uczelniami); zwiększając mobilność akademicką; a także wspierając inicjatywy współpracy regionalnej w dziedzinie szkolnictwa wyższego między krajami Azji Środkowej i Unii Europejskiej.

- Wymiana akademicka, wymiana studentów, wymiana naukowa, wspólne projekty, wspólne badania, na końcu wspólne granty - to jest to, o co nam chodzi na trzecim forum polsko-uzbeckim - powiedział w Samarkandzie minister Marcin Kulasek.

Jak zaznaczył, studenci i naukowcy uzbeccy wiedzą, że Polska nauka jest na wysokim poziomie, ale również, że studiowanie w Polsce jest o wiele tańsze niż na przykład w Niemczech, we Francji czy w Wielkiej Brytanii.

Polskie otwierają się na studentów ze świata

Resort planuje - wspólnie z Narodową Agencją Wymiany Akademickiej (NAWA) - uruchomić program dla strategicznych krajów na rzecz rozwoju współpracy międzynarodowej w zakresie szkolnictwa wyższego. - Będą to m.in. Turcja, Wietnam, Korea Południowa czy właśnie Uzbekistan. To rozwój współpracy instytucjonalnej, naukowej, obejmujący również studentów i doktorantów. Wczoraj (w niedzielę - PAP) poruszyliśmy ten temat z ministrem nauki Uzbekistanu - powiedział PAP szef resortu nauki.

Jak zaznaczył minister, obszary współpracy, którymi jest zainteresowana strona uzbecka, to gospodarka, zwłaszcza w zakresie nauk rolniczych, medycyna oraz nauki inżynieryjne, a także energetyka i nauki społeczne.

Liczba studentów z Uzbekistanu w polskich uczelniach rośnie. Zgodnie z danymi GUS w roku akademickim 2016/17 było ich zaledwie 280, ale w roku 2021/22 - już 2141. W ostatnich latach liczba ta ponownie nieco spadła (w roku 2024/25 było 1709 studentów z Uzbekistanu), do czego w pewnej mierze przyczyniły się obostrzenia związane z polityką migracyjną, w tym - nowelizacja przepisów wizowych (ustawa weszła w życie 1 lipca ub.r.).

Obecnie, jak podał minister Kulasek, w Polsce studiuje prawie 1,5 tys. obywateli Uzbekistanu, co plasuje tę grupę w pierwszej dziesiątce pod względem liczby studentów zagranicznych kształcących się w Polsce.

Uzbekistan stawia na rozwój szkolnictwa

Liczący ponad 37 mln mieszkańców Uzbekistan to dynamicznie rozwijający się kraj o wysokim przyroście naturalnym i bardzo młodej strukturze demograficznej. Kraj kładzie nacisk na nowoczesne kształcenie młodzieży. Prowadzonych jest tam 14 tzw. szkół prezydenckich, w których kształcą się uzdolnione dzieci, przygotowywane do tego, by w przyszłości pracować jako wysoko wykwalifikowani specjaliści. Wysoki poziom kształcenia gwarantują również szkoły działające przy uczelniach.

Według raportu opublikowanego pod koniec stycznia br., przygotowanego przez Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, cudzoziemcy studiujący w Polsce to długoterminowi inwestorzy dla polskiej gospodarki. Autorzy opracowania oszacowali, że wpływy z obecności wszystkich zagranicznych studentów w Polsce (jest ich łącznie ok. 108 tys.) to 6,8 mld zł rocznie.

W uzbeckiej Samarkandzie trwa Kongres Uniwersytetów Azja Środkowa - Unia Europejska 2026, w trakcie którego odbywa się również III Forum Rektorów Polski i Uzbekistanu. W czasie spotkania, poza udziałem strony polskiej i uzbeckiej, przewidziano wystąpienia m.in. przedstawicieli UE, Niemiec, Włoch, Danii, Słowacji, Kazachstanu, Tadżykistanu czy Kirgistanu. Równolegle odbywają się fora rektorów uczelni z Austrii, Czech, Serbii, Słowacji i Słowenii.

Spotkanie nawiązuje do strategicznego porozumienia o współpracy EU-Azja Środkowa, zawartego w Samarkandzie w kwietniu ub.r. przez Unię Europejską, reprezentowaną przez przewodniczącą Komisji Europejskiej Ursulę von der Leyen i szefa Rady Europejskiej Antonio Costę, z prezydentami pięciu krajów Azji Środkowej (Kazachstan, Kirgistan, Tadżykistan, Turkmenistan, Uzbekistan).

Organizatorami kongresu są m.in. resorty nauki i zdrowia Uzbekistanu, polskie MNiSW, Konferencja Rektorów Akademickich Szkół Polskich, Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej, Fundacja Edukacyjna Perspektywy oraz IREG Observatory on Academic Ranking and Excellence (międzynarodowe stowarzyszenie non-profit, które zrzesza twórców rankingów akademickich, uniwersytety oraz ekspertów ds. szkolnictwa wyższego).

Jak zapowiedziano, kolejny kongres ma się odbyć w przyszłym roku w Gdańsku.

Z Samarkandy Magdalena Barcz (PAP)