Polacy ocenili, czy Ziobro powinien zostać wydany. Wyniki sondażu dały jasną odpowiedź

Na pytanie „Czy Węgry powinny wydać Polsce Zbigniewa Ziobro” 60,1 proc. odpowiedziało, że tak. Przeciwne zdanie wyraziło st 24,6 proc., a niezdecydowanych było - 15,3 proc.

Polacy za wydaniem Zbigniewa Ziobry

Za wydaniem Ziobry Polsce byli niemal wszyscy wyborcy Koalicji Obywatelskiej (98 proc. wybrało odpowiedź „tak”) oraz wszyscy sympatycy Nowej Lewicy - 100 proc. Jeśli chodzi o wyborców Trzeciej Drogi (koalicji wyborczej Polskiego Stronnictwa Ludowego i Polski 2050), to 87 proc. chciałoby wydania Ziobry, a 4 proc. – nie.

Z kolei, wśród popierających PiS 10 proc. uważa, że Ziobro powinien zostać wydany Polsce, a 78 proc., że nie. Za wydaniem Ziobry jest również prawie połowa zwolenników Konfederacji (49 proc.), przeciwne zdanie wyraziło 33 proc.

Ogólnopolski sondaż dla Radia ZET został zrealizowany przez Instytut Badań Rynkowych i Społecznych IBRiS metodą telefonicznych, standaryzowanych wywiadów kwestionariuszowych wspomaganych komputerowo (CATI), w dniach 27-28 marca na reprezentatywnej próbie 1067 osób.

Ziobro nadal przebywa na Węgrzech

Ziobro od dłuższego czasu przebywa za granicą, na początku br. poinformowano, że Węgry przyznały mu ochronę międzynarodową. Prokuratura Krajowa prowadząca śledztwo dotyczące nieprawidłowości w Funduszu Sprawiedliwości za czasów rządu Zjednoczonej Prawicy zarzuca Ziobrze - wówczas szefowi MS i prokuratorowi generalnemu, że kierował zorganizowaną grupą przestępczą oraz wykorzystywał swoje stanowisko do działań o charakterze przestępczym. Po tym gdy warszawski sąd rejonowy zgodził na aresztowanie Ziobry, prokuratura wystąpiła na początku lutego do warszawskiego sądu okręgowego z wnioskiem o wydanie wobec Ziobry Europejskiego Nakazu Aresztowania.