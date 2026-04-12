Gazeta Prawna
Kraj

Mieszkańcy Warszawy usłyszą w poniedziałek syreny alarmowe. Służby apelują o zachowanie spokoju

Syreny alarmowe zawyją w całym regionie. Ważny komunikat dla mieszkańców
Syreny alarmowe zawyją w całym regionie. Ważny komunikat dla mieszkańcówShutterStock
oprac. Kasper Starużyk
wczoraj, 19:39

Test syreny alarmowej na Stołecznym Centrum Bezpieczeństwa przy ul. Młynarskiej 43/45 ma być przeprowadzony w poniedziałek w godz. 11-15 - przekazał PAP zespół prasowy wojewody mazowieckiego. Mogą być emitowane trzyminutowe ciągłe i modulowane sygnały.

Uruchomienie 13 kwietnia tej jednej z warszawskich syren alarmowych ma charakter wyłącznie testowy i ma na celu sprawdzenie poprawności działania systemów alarmowania i powiadamiania ludności o zagrożeniu.

„Prosimy mieszkańców o zachowanie spokoju i niepodejmowanie żadnych działań” - zaznaczył zespół prasowy w informacji o teście. (PAP)

Zobacz również
Źródło: PAP

Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone.

Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A. Kup licencję.

Warszawaalarmtest