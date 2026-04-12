Mieszkańcy Warszawy usłyszą w poniedziałek syreny alarmowe. Służby apelują o zachowanie spokoju

Test syreny alarmowej na Stołecznym Centrum Bezpieczeństwa przy ul. Młynarskiej 43/45 ma być przeprowadzony w poniedziałek w godz. 11-15 - przekazał PAP zespół prasowy wojewody mazowieckiego. Mogą być emitowane trzyminutowe ciągłe i modulowane sygnały.
Uruchomienie 13 kwietnia tej jednej z warszawskich syren alarmowych ma charakter wyłącznie testowy i ma na celu sprawdzenie poprawności działania systemów alarmowania i powiadamiania ludności o zagrożeniu.
„Prosimy mieszkańców o zachowanie spokoju i niepodejmowanie żadnych działań” - zaznaczył zespół prasowy w informacji o teście. (PAP)
