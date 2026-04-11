Kto został wiceprzewodniczącym Koalicji Obywatelskiej?

Obradująca w sobotę Rada Krajowa Koalicji Obywatelskiej wybrała 15 wiceprzewodniczących partii, sekretarza generalnego i skarbnika - wynika z informacji PAP uzyskanych w biurze prasowym KO.

Na wiceprzewodniczących wybrano wszystkich tych, którzy pełnili te funkcję w Platformie Obywatelskiej. To Bartosz Arłukowicz, Borys Budka, Małgorzata Kidawa-Błońska, Ewa Kopacz, Izabela Leszczyna, Dorota Niedziela, Marzena Okła-Drewnowicz, Tomasz Siemoniak, Cezary Tomczyk i Rafał Trzaskowski.

Nowe nazwiska w kierownictwie KO

Piątka nowych wiceprzewodniczących to dawna liderka Inicjatywy Polskiej i ministra edukacji Barbara Nowacka, dawny lider Nowoczesnej i rzecznik rządu Adam Szłapka, minister finansów Andrzej Domański, wicepremier i szef MSZ Radosław Sikorski oraz wicemarszałek Senatu Rafał Grupiński.

Sekretarzem generalnym KO pozostał dawny sekretarz generalny PO i szef MSWiA Marcin Kierwiński. Skarbnikiem nadal będzie szef KPRM Jan Grabiec.

Wybór całego nowego zarządu KO ma się odbyć na kolejnym posiedzeniu Rady Krajowej KO.

Partia Koalicja Obywatelska powstała w październiku ubiegłego roku z połączenia Platformy Obywatelskiej, Nowoczesnej i Inicjatywy Polskiej. W marcu br. odbyły się powszechne wybory szefów regionów i przewodniczącego KO, którym został Donald Tusk. (PAP)