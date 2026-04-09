Na warszawskim Mokotowie doszło do kontrowersyjnej interwencji związanej z usypianiem dzików w przestrzeni miejskiej. Zwierzęta były usypiane w pobliżu bloków mieszkalnych, często na oczach mieszkańców, co wywołało silne emocje i sprzeciw lokalnej społeczności.
Jak podaje TVN24, akcja odbywała się w ciągu dnia, a jej świadkami byli także spacerujący mieszkańcy oraz dzieci. Według relacji całe zdarzenie było dla wielu osób szokujące, a sposób jego przeprowadzenia wzbudził poważne wątpliwości.
Mieszkańcy: „To było trudne do oglądania”
Jak możemy przeczytać w relacji TVN24, mieszkańcy podkreślali, że działania służb były niewystarczająco zabezpieczone i odbywały się zbyt blisko zabudowań. Zwracali uwagę, że nie zostali wcześniej poinformowani o planowanej akcji, przez co wielu z nich przypadkowo znalazło się w jej centrum.
Świadkowie opisywali sytuację jako bardzo emocjonalną, wskazując, że tego typu działania powinny być prowadzone w sposób bardziej dyskretny i z uwzględnieniem obecności osób postronnych.
Lasy Miejskie tłumaczą decyzję
Jak podaje TVN24, dyrektor Lasów Miejskich w Warszawie wyjaśnił, że decyzja o usypianiu dzików wynikała z konieczności zapewnienia bezpieczeństwa. Zwierzęta pojawiające się w gęsto zabudowanych rejonach miasta mogą stanowić realne zagrożenie dla ludzi.
Wskazano również, że w niektórych przypadkach nie ma możliwości ich bezpiecznego odłowienia czy przepłoszenia, dlatego podejmowane są bardziej radykalne kroki. Jednocześnie przyznano, że sytuacja mogła być trudna dla mieszkańców.
Narastający problem dzików w mieście
Pojawianie się dzików w Warszawie staje się coraz poważniejszym i bardziej zauważalnym problemem. Zwierzęta regularnie wchodzą na tereny osiedli, gdzie przyciąga je łatwo dostępna żywność.
Incydent na Mokotowie ponownie uruchomił debatę na temat tego, jak skutecznie łączyć zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom z koniecznością humanitarnego podejścia do dzikich zwierząt funkcjonujących w środowisku miejskim.
