W Dzienniku Ustaw opublikowano rozporządzenia dotyczące obniżenia stawek VAT i akcyzy na paliwa

Rozporządzenie Ministra Finansów i Gospodarki zmieniające rozporządzenie ws. obniżonych stawek podatku od towarów i usług wejdzie w życie we wtorek 31 marca. Zgodnie z jego treścią od 31 marca do 30 kwietnia br. obniżoną do wysokości 8 proc. stawkę podatku VAT stosuje się do dostawy, wewnątrzwspólnotowego nabycia i importu: benzyn silnikowych (CN 2710 12 45 lub 2710 12 49) oraz wyrobów powstałych ze zmieszania tych benzyn z biokomponentami; olejów napędowych (CN 2710 19 43 i 2710 20 11) oraz wyrobów powstałych ze zmieszania tych olejów z biokomponentami; biokomponentów stanowiących samoistne paliwa przeznaczonych do napędu silników spalinowych – bez względu na kod CN.

Drugie rozporządzenie MFiG ws. obniżenia stawek podatku akcyzowego na niektóre paliwa silnikowe wejdzie w życie w poniedziałek 30 marca. Z jego treści wynika, że obniżona stawka akcyzy obowiązywać będzie od 30 marca do 15 kwietnia br. W przypadku benzyn wyniesie ona 1239 zł/1000 litrów; w przypadku olejów napędowych będzie to 880 zł/1000 litrów; w przypadku biokomponentów stanowiących samoistne paliwa będzie to również 880 zł/1000 litrów.

Zgodnie z opublikowaną również w sobotę nowelizacją ustawy o podatku akcyzowym, minister właściwy ds. finansów będzie mógł czasowo, bo do 30 czerwca, obniżać stawki tej daniny na paliwa rozporządzeniem.

Według wyliczeń resortu finansów obniżka akcyzy ma kosztować budżet 700 mln zł miesięcznie, a obniżka VAT – 900 mln zł miesięcznie.

W sobotę również opublikowano inny bardzo istotny akt prawny, który ma umożliwić obniżenie cen paliw na stacjach. Chodzi o ustawę zmieniającą m.in. ustawę o zapasach ropy naftowej, która wprowadza mechanizm wyliczania maksymalnej ceny paliw, jaka będzie obowiązywać na stacjach.

Minister energii Miłosz Motyka w rozmowie z PAP informował, że obwieszczenie ws. maksymalnych cen paliw zostanie opublikowane najszybciej w poniedziałek, a ceny na stacjach zmienią się najwcześniej we wtorek.

„Już od wtorku zobaczymy na stacjach niższe ceny” - napisał na platformie X minister finansów i gospodarki Andrzej Domański. Na wtorek wskazał również szef Komitetu Stałego Rady Ministrów Maciej Berek. - Pamiętajmy, że na to, kiedy realnie zmienią się ceny na stacjach, wpływają kwestie administracyjne, legislacyjne i techniczne, takie jak dostosowanie systemów czy kas fiskalnych – tłumaczył minister energii.

Zgodnie ze znowelizowaną ustawą m.in. o zapasach ropy, cena maksymalna będzie ustalana według określonej formuły, obejmującej średnią cenę hurtową paliw na rynku krajowym, powiększoną o akcyzę, opłatę paliwową, marżę sprzedażową w wysokości 0,30 zł za litr oraz podatek VAT.

Sprzedaż powyżej ceny maksymalnej będzie zagrożona karą do 1 mln zł, a kontrole prowadzić będzie Krajowa Administracja Skarbowa. Sprzedawcy będą mogli oferować paliwo po cenie niższej od maksymalnej.

Kuczowi gracze rynki będą musieli codziennie informować resort energii w celu bieżącej aktualizacji stawek.

Cena maksymalna będzie ogłaszana w formie obwieszczenia przez ministra energii i zacznie obowiązywać od dnia następującego po publikacji. W przypadku ogłoszenia jej przed dniami wolnymi od pracy i świętami stawka będzie obowiązywać do najbliższego dnia roboczego.

Projekty ustaw ws. ceny maksymalnej oraz czasowego umożliwienia obniżenia akcyzy rozporządzeniem rząd przyjął na nadzwyczajnym posiedzeniu w czwartek. Parlament przyjął ustawy w piątek; tego samego dnia zostały podpisane przez prezydenta.