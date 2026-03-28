Rząd podpisał rozporządzenia obniżające VAT i akcyzę na paliwa

„Rozporządzenia obniżające VAT i akcyzę na paliwa podpisane. Już od wtorku zobaczymy na stacjach niższe ceny” - podkreślił Domański na platformie X.

W sobotę w Dzienniku Ustaw opublikowane zostały dwie ustawy mające obniżyć ceny paliw. Nowe przepisy pozwolą na ograniczenie wzrostu cen m.in. przez obniżkę akcyzy na paliwo i wprowadzenie ceny maksymalnej.

Jak zapowiedział wcześniej premier Donald Tusk, w ramach pakietu CPN - „Ceny Paliwa Niżej” nastąpi zmniejszenie stawki VAT na paliwa z 23 proc. na 8 proc. Akcyza na paliwa ma zostać zmniejszona do najniższego poziomu dopuszczonego przez Unię Europejską: o 29 groszy na litrze benzyny oraz o 28 groszy na litrze oleju napędowego.

Szef resort energii Miłosz Motyka powiedział w sobotę PAP, że obwieszczenie ws. maksymalnych cen paliw zostanie opublikowane najszybciej w poniedziałek, a ceny na stacjach zmienią się najwcześniej we wtorek. - Pamiętajmy, że na to, kiedy realnie zmienią się ceny na stacjach, wpływają kwestie administracyjne, legislacyjne i techniczne, takie jak dostosowanie systemów czy kas fiskalnych – tłumaczył minister.

Zgodnie z przepisami, resort energii będzie codziennie publikował maksymalne stawki cen paliw. Natomiast stacje będą mogły stosować ceny niższe niż te wyznaczone przez resort.

Ustawa zmieniająca m.in. ustawę o zapasach ropy naftowej wprowadza mechanizm wyliczania maksymalnej ceny paliw, jaka będzie obowiązywać na stacjach. Bedzie ona ustalana według określonej formuły, obejmującej średnią cenę hurtową paliw na rynku krajowym, powiększoną o akcyzę, opłatę paliwową, marżę sprzedażową w wysokości 0,30 zł za litr oraz podatek VAT.

Regulacja przewiduje nakładanie na kluczowych graczy rynkowych codziennego obowiązku informacyjnego względem resortu energii w celu bieżącej aktualizacji stawek.

Cena maksymalna będzie ogłaszana w formie obwieszczenia przez ministra energii i zacznie obowiązywać od dnia następującego po publikacji. W przypadku ogłoszenia jej przed dniami wolnymi od pracy i świętami stawka będzie obowiązywać do najbliższego dnia roboczego.

Z kolei nowelizacja ustawy o podatku akcyzowym umożliwi czasowe, bo do 30 czerwca, obniżanie stawek akcyzy na paliwa rozporządzeniem. Będzie to dotyczyło tylko oleju napędowego i benzyn silnikowych.

Według wyliczeń resortu finansów obniżka akcyzy na paliwa kosztować ma budżet 700 mln zł miesięcznie, a obniżka VAT – 900 mln zł miesięcznie.