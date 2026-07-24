Gazeta Prawna
Samorząd terytorialny

Przełom po miesiącach paraliżu we Wrocławiu. Rusza przetarg za 2 mld zł, a opłaty za odpady idą w górę

śmieci, segregacja odpadów
Przetarg na wywóz śmieci we Wrocławiu 2026: Ekosystem szuka wykonawców na 4 lataShutterstock
oprac. Kasper Starużyk
dzisiaj, 16:04

Po wielu miesiącach sporów i wybraniu tymczasowych rozwiązań, miejska spółka Ekosystem ogłasza gigantyczny przetarg na odbiór i zagospodarowanie odpadów we Wrocławiu. Czteroletnie umowy opiewają na szacunkową kwotę aż 2 mld zł. Przełomowym zmianom na rynku towarzyszą jednak odczuwalne podwyżki opłat dla mieszkańców oraz prześwietlające sprawę śledztwo Prokuratury Krajowej i CBA.

Skrót artykułu

Koniec paraliżu i 2 miliardy złotych na szali

Przetarg na odbiór odpadów komunalnych we Wrocławiu pozostaje nierozstrzygnięty od marca ubiegłego roku, a od lipca 2025 roku wykonawca tej usługi wybierany jest z „wolnej ręki”. Po wielu miesiącach sporów gminy z firmami starającymi się o kontrakt na wywóz śmieci we Wrocławiu, w maju Krajowa Izba Odwoławcza umorzyła postępowanie, które uniemożliwiało rozpisanie nowych przetargów.

Prezes miejskiej spółki Ekosystem Michał Młyńczak poinformował w piątek podczas konferencji prasowej, że spółka rozpoczyna postępowanie przetargowe na odbiór i zagospodarowanie odpadów we Wrocławiu. – Precyzyjnie mówiąc, to sześć odrębnych postępowań przetargowych, ponieważ miasto Wrocław podzielone jest obszarowo na sześć sektorów – wyjaśnił Młyńczak.

Umowy ze zwycięzcami przetargów zostaną podpisane na cztery lata. – Szacowana wartość tych umów to ok. 2 mld zł. Te szacunki wynikają m.in. z dzisiejszych kosztów i cen wolnej ręki, z inflacji, wzrostu wynagrodzeń, a także innych czynników ekonomicznych, które były brane pod uwagę przy szacowaniu tej wartości – powiedział Młyńczak.

Dodał, że ogłoszenie o przetargu zostanie opublikowane w poniedziałek 27 lipca.

Kompostownia, biogazownia i spalarnia. Wrocław planuje rewolucję

Wiceprezydent Wrocławia Grzegorz Roman podkreślił, że rozstrzygnięcie przetargu jest „początkiem reformowania systemu gospodarki odpadowej we Wrocławiu”. - Czeka nas jeszcze dużo zmian. Liczymy, że pojawią się także nasze aktywa w tym obszarze – powiedział Grzegorz Roman.

Dodał, że gmina stoi przed pytaniem o tworzenie własnych podmiotów, które będą konkurować na rynku. – Próbujemy rozbudować naszą kompostownię, być może będzie to pierwszy element nowej firmy, która będzie konkurować na rynku. Prowadzimy prace nad projektem biogazowni. Jest też kwestia zasadnicza dla systemu, czyli budowa spalarni, ciepłowni, myślimy o lokalizacji na obrzeżach miasta albo poza miastem. Jeśli uda nam się porozumieć ze wszystkimi siłami społecznymi i zgromadzić duże pieniądze, to będzie szansa, że ten projekt zostanie poddany pod dyskusję publiczną – mówił wiceprezydent.

Mieszkańców czekają podwyżki od 1 września

Na początku lipca Rada Miejska Wrocławia podjęła uchwałę wprowadzającą od 1 września podwyżkę za wywóz odpadów. Stawka dotycząca posegregowanych odpadów wyniesie 55 zł za osobę, co oznacza wzrost opłat o prawie 14 zł. Władze miasta tłumaczą zmiany koniecznością finansowego zbilansowania systemu odbioru odpadów. Obecnie opłata za wywóz posegregowanych odpadów wynosi 41,24 zł.

Śledztwo Prokuratury Krajowej i działania CBA

W związku z przetargami na odbiór odpadów Śląski Wydział Zamiejscowy Departamentu ds. Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Katowicach od 15 stycznia prowadzi śledztwo w sprawie podejrzenia przekroczenia uprawnień przez miejskich urzędników i pracowników miejskiej spółki.

Funkcjonariusze CBA w ramach tego śledztwa zabezpieczyli dokumenty m.in. w spółce Ekosystem, Urzędzie Miejskim Wrocławia, klubie piłki ręcznej Śląsk Wrocław oraz w kilkunastu innych podmiotach we Wrocławiu i na Dolnym Śląsku.

Autopromocja
cru_praktyczne_aspekty.png
Jakie błędy popełniają jednostki i jak ich unikać?Szkolenie online: Praktyczne aspekty po wdrożeniuSprawdź
Źródło: PAP
Autopromocja
381536mega.png
381439mega.png
381542mega.png

Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone.

Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A. Kup licencję.

odpadyWrocławśmieci

Powiązane

Mieszkańcy chcieliby pozyskać pieniądze na budowę lub modernizację studni w ramach programu ochrony ludności i obrony cywilnej.
Samorząd terytorialny i finanseStudnia na wypadek wojny? Mieszkańcy pytają o pieniądze z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej
zakaz budowy domu
Samorząd terytorialnyKoniec budowania na własnej działce? Fala wniosków zalała polskie gminy przed graniczną datą
W latach 2030-2035 r. z 500 mln zł do 1 mld zł rocznie zwiększy się wkład do Funduszu Dróg Samorządowych ze strony Ministerstwa Obrony Narodowej.
Samorząd terytorialny i finanseFundusz Dróg Samorządowych w nowej odsłonie. Miliardy dla samorządów

Najważniejsze

Konferencja Jaros?awa Kaczy?skiego po chorobie
KrajPoważny rozłam w Prawie i Sprawiedliwości. Ponad 30 parlamentarzystów rezygnuje z członkostwa
Czy możba trzymać psa na łańcuchu?
KrajKoniec z trzymaniem psów i kotów na uwięzi. Nowe przepisy podpisane przez prezydenta
Ojciec Tadeusz Rydzyk
KrajĆwierć miliona złotych za dyplom lekarza. Uczelnia o. Rydzyka ujawniła nowe stawki za studia
Seniorzy spacerują z kijkami na polanie
ŚwiadczeniaKtóre choroby wykluczają wyjazd do sanatorium w 2026 r.? [LISTA]
Jolanta Sobierańska-Grenda, minister zdrowia podczas konferencji prasowej
ZdrowieMinisterstwo zmienia zasady oceny szpitali. Pod lupą znajdą się wydatki na personel
Zmartwiona seniorka
Emerytury i rentyNici z obiecanych podwyżek dla tysięcy seniorów? Rząd zmienił projekt, ZUS wyliczy pieniądze inaczej
Budynek ZUS, w miniaturce zdjęcie lekarza orzecznika ZUS - zmiany w rentach 2027
ZdrowieZmiany w rentach od 2027 roku. ZUS skieruje na dodatkowe badania lub wyśle lekarza do domu
ręce trzymające gotówkę
Magazyn„Mniej więcej”. Dużo długu, mało kredytu, AI nie rewolucjonizuje rynku pracy