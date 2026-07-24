Koniec paraliżu i 2 miliardy złotych na szali

Przetarg na odbiór odpadów komunalnych we Wrocławiu pozostaje nierozstrzygnięty od marca ubiegłego roku, a od lipca 2025 roku wykonawca tej usługi wybierany jest z „wolnej ręki”. Po wielu miesiącach sporów gminy z firmami starającymi się o kontrakt na wywóz śmieci we Wrocławiu, w maju Krajowa Izba Odwoławcza umorzyła postępowanie, które uniemożliwiało rozpisanie nowych przetargów.

Prezes miejskiej spółki Ekosystem Michał Młyńczak poinformował w piątek podczas konferencji prasowej, że spółka rozpoczyna postępowanie przetargowe na odbiór i zagospodarowanie odpadów we Wrocławiu. – Precyzyjnie mówiąc, to sześć odrębnych postępowań przetargowych, ponieważ miasto Wrocław podzielone jest obszarowo na sześć sektorów – wyjaśnił Młyńczak.

Umowy ze zwycięzcami przetargów zostaną podpisane na cztery lata. – Szacowana wartość tych umów to ok. 2 mld zł. Te szacunki wynikają m.in. z dzisiejszych kosztów i cen wolnej ręki, z inflacji, wzrostu wynagrodzeń, a także innych czynników ekonomicznych, które były brane pod uwagę przy szacowaniu tej wartości – powiedział Młyńczak.

Dodał, że ogłoszenie o przetargu zostanie opublikowane w poniedziałek 27 lipca.

Kompostownia, biogazownia i spalarnia. Wrocław planuje rewolucję

Wiceprezydent Wrocławia Grzegorz Roman podkreślił, że rozstrzygnięcie przetargu jest „początkiem reformowania systemu gospodarki odpadowej we Wrocławiu”. - Czeka nas jeszcze dużo zmian. Liczymy, że pojawią się także nasze aktywa w tym obszarze – powiedział Grzegorz Roman.

Dodał, że gmina stoi przed pytaniem o tworzenie własnych podmiotów, które będą konkurować na rynku. – Próbujemy rozbudować naszą kompostownię, być może będzie to pierwszy element nowej firmy, która będzie konkurować na rynku. Prowadzimy prace nad projektem biogazowni. Jest też kwestia zasadnicza dla systemu, czyli budowa spalarni, ciepłowni, myślimy o lokalizacji na obrzeżach miasta albo poza miastem. Jeśli uda nam się porozumieć ze wszystkimi siłami społecznymi i zgromadzić duże pieniądze, to będzie szansa, że ten projekt zostanie poddany pod dyskusję publiczną – mówił wiceprezydent.

Mieszkańców czekają podwyżki od 1 września

Na początku lipca Rada Miejska Wrocławia podjęła uchwałę wprowadzającą od 1 września podwyżkę za wywóz odpadów. Stawka dotycząca posegregowanych odpadów wyniesie 55 zł za osobę, co oznacza wzrost opłat o prawie 14 zł. Władze miasta tłumaczą zmiany koniecznością finansowego zbilansowania systemu odbioru odpadów. Obecnie opłata za wywóz posegregowanych odpadów wynosi 41,24 zł.

Śledztwo Prokuratury Krajowej i działania CBA

W związku z przetargami na odbiór odpadów Śląski Wydział Zamiejscowy Departamentu ds. Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Katowicach od 15 stycznia prowadzi śledztwo w sprawie podejrzenia przekroczenia uprawnień przez miejskich urzędników i pracowników miejskiej spółki.

Funkcjonariusze CBA w ramach tego śledztwa zabezpieczyli dokumenty m.in. w spółce Ekosystem, Urzędzie Miejskim Wrocławia, klubie piłki ręcznej Śląsk Wrocław oraz w kilkunastu innych podmiotach we Wrocławiu i na Dolnym Śląsku.